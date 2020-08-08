Кажется, Сарри уволили из-за Почеттино. Сейчас – идеальный момент для такой замены
Слухи об увольнении Сарри подозрительно совпали со слухами о Почеттино. Спустя несколько часов после их появления Сарри уволили.
Понятно, что мы не можем знать наверняка, потому что все максимально умалчивается. Но это совпадение – с привкусом договоренности между клубом и Почеттино в случае вылета Сарри из ЛЧ.
«Ювентус» хотел Почеттино и год назад, но не договорились. Почеттино остался в «Тоттенхэме», а через пару месяцев его уволили. И сейчас уже все сходится: «Юве» недоволен Сарри, а Почеттино свободен и готов работать.
«Ювентусу» после негативного опыта с Сарри (по сути, признали свою ошибку) необходим тренер, который проработает больше. Чтобы не было ощущения, что клуб готов менять тренеров каждый год, а руководство постоянно ошибается. Почеттино дадут больше времени, даже если результаты будут, как у Сарри. Потому что Почеттино быстрее меняет команды. И перемены дадут ощущение, что в следующем сезоне клуб еще прибавит.
После сезона Сарри в «Юве» этого ощущения нет. Потому что он как будто ничего особо не поменял в игре и сделал команду слабее. В первом сезоне в топ-клубе так нельзя.
«Ювентус» не мог не учитывать опыт «Челси», где Сарри тоже выдал не сильный сезон, а потом его удачно заменили более гибким тренером. Против Сарри сыграло, что он не отработал еще год в «Челси». У него не было возможности показать, что он делает команду сильнее именно со временем. Про «Наполи» уже все забыли.
Очень вряд ли, что следующий клуб Сарри будет из топ-10. Скорее всего, он возьмет команду 3-4-5 мест. Главное, чтобы в ней не было такого давления и переизбытка звезд в составе, как было в «Челси» и «Юве».
Когда Почеттино подпишет контракт с «Юве», обязательно залетайте в телеграм-канал Валеры Полевикова (и сейчас тоже!)
вроде "старая синьора", а никакого уважения к пожилым людям. Зато новый тренер очень хороший, опытный и с трофеями, ога.
Так непредсказуемо и импульсивно поступить – это очень странно для «Ювентуса».Очень. Как будто они сегодня за пару часов отказались от приоритетов, которых долго-долго придерживались.
С рассуждениями о Почеттино немного лажа получилась, да. Но она как раз подчеркивает, какого мышления Юве долго придерживался и от которого как будто прямо сегодня отказался