Кажется, Сарри уволили из-за Почеттино. Сейчас – идеальный момент для такой замены

Слухи об увольнении Сарри подозрительно совпали со слухами о Почеттино. Спустя несколько часов после их появления Сарри уволили.

Понятно, что мы не можем знать наверняка, потому что все максимально умалчивается. Но это совпадение – с привкусом договоренности между клубом и Почеттино в случае вылета Сарри из ЛЧ.

«Ювентус» хотел Почеттино и год назад, но не договорились. Почеттино остался в «Тоттенхэме», а через пару месяцев его уволили. И сейчас уже все сходится: «Юве» недоволен Сарри, а Почеттино свободен и готов работать.