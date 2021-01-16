Почеттино сдал положительный тест на коронавирус. Он пропустит следующий матч «ПСЖ»

«ПСЖ» написал в твиттере о положительном тесте на коронавирус у Маурисио Почеттино. Он ушел на изоляцию, поэтому не попадет на игру «Анжер» – «ПСЖ».

Руководство клубом возьмут на себя помощники Почеттино. Аргентинский тренер возглавил клуб 2 января 2021 года.

С ним «ПСЖ» выиграл у «Марселя» (2:1) в Суперкубке Франции. Это первый трофей в тренерской карьере Почеттино.