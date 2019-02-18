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#Бавария #Бундеслига #Нико Ковач

Ковач опоздал на тренировку «Баварии». За день до этого он сказал, что все должны приходить без опозданий

18 февраля 2019, 13:21

Об этом рассказал фанатский аккаунт «Баварии» с 84 тысячами подписчиков со ссылкой на инсайд Bild. Ковач опоздал на пять минут к тренировке перед игрой со «Штутгартом». Игроки восприняли это раздраженно – как раз из-за того, что днем ранее Ковач сам возмущался их опозданиями. 

Матч со «Штутгартом» был в конце января. «Бавария» выиграла его 4:1

 

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