Ковач опоздал на тренировку «Баварии». За день до этого он сказал, что все должны приходить без опозданий

Об этом рассказал фанатский аккаунт «Баварии» с 84 тысячами подписчиков со ссылкой на инсайд Bild. Ковач опоздал на пять минут к тренировке перед игрой со «Штутгартом». Игроки восприняли это раздраженно – как раз из-за того, что днем ранее Ковач сам возмущался их опозданиями.

Матч со «Штутгартом» был в конце января. «Бавария» выиграла его 4:1