Бавария
Кубок Германии
Нико Ковач
РБ Лейпциг
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#Бавария #Кубок Германии #Нико Ковач #РБ Лейпциг

«Бавария» выиграла кубок Германии. Ковач берет его второй раз подряд

25 мая 2019, 22:13

Кубок Германии. Финал

Бавария – РБ Лейпциг – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Левановски, 29; 2:0 – Коман, 78; 3:0 – Левандовски, 85.

 

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач снова взял кубок Германии. В предыдущем сезоне он работал в «Айнтрахте», вместе с которым обыграл в финале свой будущий клуб, «Баварию», со счетом 3:1.

В этом сезоне вместе с Ковачем «Бавария» выиграла три кубка из четырех, в которых команда принимала участие:

  • Суперкубок Германии: 5:0 с «Айнтрахтом»
  • Бундеслига: двухочковый отрыв от «Боруссии»
  • Кубок Германии: 3:0 с «Лейпцигом»

Единственный вылет – в Лиге чемпионов. В 1/8 «Баварию» выбил «Ливерпуль», финалист Лиги чемпионов и главный фаворит в битве за трофей.

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Несмотря на то, что «Бавария» не могла гарантировать трофей вплоть до последнего тура, результаты не сильно отличаются от предыдущих сезонов.

  • Сезон 18/19: 78 очков, 24 победы, 88 забитых мячей
  • Сезон 17/18: 84 очка, 27 побед, 92 забитых мячей
  • Сезон 16/17: 82 очка, 25 побед, 89 забитых мячей

Матчи с ключевыми конкурентами:

  • С «Боруссией Д»: победа 5:0, поражение 2:3
  • С «Байером»: победа 3:1, поражение 1:3
  • С «Боруссией М»: победа 5:1, поражение 0:3
Автор:
Денис Лапшин
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