Нико Ковач

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Футбол
Нико Ковач – новый главный тренер «Монако»
#Нико Ковач
Футбол
«Бавария» выиграла кубок Германии. Ковач берет его второй раз подряд
#Бавария
Футбол
Ковач опоздал на тренировку «Баварии». За день до этого он сказал, что все должны приходить без опозданий
#Бавария