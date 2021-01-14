Первый матч России на ЧМ во время бана. Заклеенный герб, запрет символики в отеле, название – команда ФГР
Сборная России по гандболу стартовала на чемпионате мира с ничьей 32:32 в матче с Белоруссией.
В декабре 2020 года CAS рассмотрел санкции WADA и апелляцию России. Решение – российские спортсмены будут выступать следующие два года в нейтральном статусе. Турнир по гандболу – первый, где опробован бан.
Что нового:
Обозначение. Теперь не сборная России, а сборная ФГР (на английском – RHF). ФГР – это Федерация гандбола России. На официальном сайте турнира аббревиатура RHF используется повсеместно, но в отчете об игре было и выражение «тренер российской команды» (Russian Federation team head coach).
Название было согласовано в конце декабря. Разъяснения поступили от Международной федерации гандбола (EHF).
Но уж в наших соцсетях именуем правильно.
Гимн. 10 января генеральный директор федерации Лев Воронин сказал, что вместо гимна прозвучит согласованная с МОК композиция. В итоге исполнялся гимн EHF.
Флаг. Вывешено белое полотнище с изображением символики ФГР и без надписей. Это тоже было согласовано.
В твиттере ЧМ русский флаг тоже пропал. Зато есть кое-что другое:
В картинках со счетом – такое изображение:
Символика. Логотип ФГР был наклеен на российский герб на форме. Вот как это происходило:
«Доходит до маразма. Ходить в форме с национальной символикой мы не имеем права даже в гостинице, находясь в своих номерах. Запрет распространяется и на гимн», – рассказывал перед стартом Воронин.
Использовать слово «Россия» на форме без уточнения «нейтральные атлеты» – нельзя. Это было известно еще в декабре.
Такая форма на тренировке. Ничего лишнего.
Хм, а что написано на мяче? Белоруссия против России.
Реакция. Главный тренер российской команды Велимир Петкович считает санкции некорректными. «Мы в любом случае прекрасно знаем, за кого играем. И у каждого из нас, включая меня, хотя я и не русский, под майкой, в сердце, будет герб России.
В моей родной Боснии и Герцеговине Россия всегда считалась другом. И моя семья тоже очень любит вашу страну. Мне всегда было приятно слышать гимн России, а сейчас – особенно», – сказал он перед стартом турнира.
О ЧМ вкратце:
- Турнир проходит в Египте.
- Восемь групп по четыре команды, выходят по три лучших.
- Потом 24 команды образуют четыре группы по шесть сборных, где в 1/4 выходят по две лучшие.
- У наших следующие два матча – со Словенией (16 января) и Южной Кореей (18 января). Когда играют и где смотреть – на картинке ниже: