Первый матч России на ЧМ во время бана. Заклеенный герб, запрет символики в отеле, название – команда ФГР

Сборная России по гандболу стартовала на чемпионате мира с ничьей 32:32 в матче с Белоруссией.

В декабре 2020 года CAS рассмотрел санкции WADA и апелляцию России. Решение – российские спортсмены будут выступать следующие два года в нейтральном статусе. Турнир по гандболу – первый, где опробован бан.

Что нового:

Обозначение. Теперь не сборная России, а сборная ФГР (на английском – RHF). ФГР – это Федерация гандбола России. На официальном сайте турнира аббревиатура RHF используется повсеместно, но в отчете об игре было и выражение «тренер российской команды» (Russian Federation team head coach).

Название было согласовано в конце декабря. Разъяснения поступили от Международной федерации гандбола (EHF).

Но уж в наших соцсетях именуем правильно.