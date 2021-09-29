гандбол
Восемь гандболистов России отстранены на срок до пяти лет за ставки на свои матчи. Против них возбудят дело
час назад
Федерация гандбола России утвердила сроки дисквалификации игроков молодежной сборной за участие в договорных матчах.
- Пять лет – Максим Найдунов, Георгий Кириленко, Даниил Дмитриев и Александр Морозов.
- Два года – Никита Гоголев и Максим Ермолин
- До 30 июля 2022 года – Дмитрий Кандыбин, Дмитрий Фролов
ФГР открыла расследование после того, как заподозрила игроков в организации договорных матчей во время чемпионата Европы 2021 года. Они через посредников делали ставки на игры, предсказывая исход матчей. Россия заняла последнее место в группе на турнире.
После дисквалификации ФГР также потребует возбуждения уголовного дела. Речь идет о статье 184 уголовного кодекса – о манипуляциях с результатом в спорте. Пока таких прецедентов в России не было. Максимальное наказание по статье – лишение свободы на срок до семи лет.
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