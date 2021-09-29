Восемь гандболистов России отстранены на срок до пяти лет за ставки на свои матчи. Против них возбудят дело

Федерация гандбола России утвердила сроки дисквалификации игроков молодежной сборной за участие в договорных матчах.

Пять лет – Максим Найдунов, Георгий Кириленко, Даниил Дмитриев и Александр Морозов.

Два года – Никита Гоголев и Максим Ермолин

До 30 июля 2022 года – Дмитрий Кандыбин, Дмитрий Фролов

ФГР открыла расследование после того, как заподозрила игроков в организации договорных матчей во время чемпионата Европы 2021 года. Они через посредников делали ставки на игры, предсказывая исход матчей. Россия заняла последнее место в группе на турнире.

После дисквалификации ФГР также потребует возбуждения уголовного дела. Речь идет о статье 184 уголовного кодекса – о манипуляциях с результатом в спорте. Пока таких прецедентов в России не было. Максимальное наказание по статье – лишение свободы на срок до семи лет.