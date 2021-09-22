Восемь русских гандболистов отстранены за ставки. На молодежном Евро они крупно проиграли худшей команде
В российском гандболе крупный скандал. Гандбольная федерация отстранила сразу восемь игроков мужской молодежной команды.
Что случилось
🔥 Отстранение состоялось по итогам молодежного Евро-2021, на котором Россия заняла предпоследнее место из 16 участников.
🔥 Комиссия ФГР сообщила, что определенная группа игроков поддерживала контакты с лицами, которые занимались организацией ставок.
🔥 Фамилии уже известны – Кандыбин, Морозов, Гоголев, Фролов, Дмитриев, Найдунов, Ермолин и Кириленко.
🔥 Трое из них представляют клуб «Чеховские медведи», еще трое – ЦСКА, а двое – СКИФ.
Какая реакция
Очень жесткая у всех.
⚔️ Президент ФГР Сергей Шишкарев сказал так: «Не только возмущение, но и чувство глубокого разочарования в отношении молодых игроков. Я приравниваю это к измене родине».
⚔️ «Считаю, что таким людям не место в гандболе и выступаю за самые жесткие меры воздействия, чтобы остановить распространение этой заразы», – слова гендиректора ФГР Льва Воронина.
⚔️ «Расследование вскрыло серьезную проблему, которая негативно влияет на репутацию российского гандбола и спорта в целом», – считает министр спорта Олег Матыцин.
Еще о чем рассказывал Воронин:
🔔 Игроки действительно жаловались на плохие условия и недостаток средств.
🔕 Но это не так: «У детей сейчас условия шикарные: им выплачивают заработные платы, их обеспечивают жильем и едой». Ни одна сборная прежде не получала таких хороших условий – про это тоже он упомянул.
🔔 История со ставками – системная, в чемпионате страны тоже такое было.
🔕 Реакция игроков: «Половина из них, к сожалению, сразу перестает быть мужчинами, кидаются в слезы по принципу: «Дяденька, простите». И никаких объяснений нет».
Что грозит игрокам
Что озвучил юрист Илья Чичеров:
🟥 Может быть наказание в виде штрафа в размере заработной платы или иного дохода.
🟥 Есть и вариант с лишением свободы до пяти лет.
🟥 И запрет на занятие определенной деятельностью до трех лет.
🟥 Отстранение по регламенту Международной федерации гандбола может быть пожизненным.
Чичеров спрогнозировал: все игроки будут отстранены пожизненно.
Что вообще происходило на турнире
❌ На групповом этапе Россия проиграла Германии, Дании и Норвегии.
❌ В следующем раунде также была группа и тоже поражения – от Австрии и Франции. Причем с очень крупной разницей – соответственно минус 17 и минус 19. На первом этапе наши проигрывали максимум в 12 мячей.
❌ В борьбе за 13-16 места наши проиграли Израилю, но одолели Австрию в семь мячей. Ту самую Австрию, которой за четыре дня до этого уступили 19:36.
Видимо, подозрение пало именно на тот самый матч против Австрии 17 августа, окончившийся крупным поражением. Судя по коэффициентам, Россия была однозначным фаворитом. Австрия оказалась слабейшей командой на турнире. До этого она забивала максимум 29 (но России забила 36), а пропускала не менее 32 (Россия забила лишь 19). В других матчах не было таких резких перепадов коэффициентов и итога.
Похоже, что их матч через четыре дня за 15-е место был снят с линий у абсолютного большинства букмекеров. Коэффициенты можно найти на все игры того и следующего дня. На второй матч России и Австрии – нет.