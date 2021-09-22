Восемь русских гандболистов отстранены за ставки. На молодежном Евро они крупно проиграли худшей команде

В российском гандболе крупный скандал. Гандбольная федерация отстранила сразу восемь игроков мужской молодежной команды.

Что случилось

🔥 Отстранение состоялось по итогам молодежного Евро-2021, на котором Россия заняла предпоследнее место из 16 участников.

🔥 Комиссия ФГР сообщила, что определенная группа игроков поддерживала контакты с лицами, которые занимались организацией ставок.

🔥 Фамилии уже известны – Кандыбин, Морозов, Гоголев, Фролов, Дмитриев, Найдунов, Ермолин и Кириленко.

🔥 Трое из них представляют клуб «Чеховские медведи», еще трое – ЦСКА, а двое – СКИФ.

Какая реакция

Очень жесткая у всех.

⚔️ Президент ФГР Сергей Шишкарев сказал так: «Не только возмущение, но и чувство глубокого разочарования в отношении молодых игроков. Я приравниваю это к измене родине».

⚔️ «Считаю, что таким людям не место в гандболе и выступаю за самые жесткие меры воздействия, чтобы остановить распространение этой заразы», – слова гендиректора ФГР Льва Воронина.

⚔️ «Расследование вскрыло серьезную проблему, которая негативно влияет на репутацию российского гандбола и спорта в целом», – считает министр спорта Олег Матыцин.