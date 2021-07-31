Напряженный матч женской сборной по гандболу: много пропускали и чуть не упустили победу за 5 секунд до конца. Так и вышли в четвертьфинал
После трех матчей в группе на Олимпиаде-2020 у женской сборной России по гандболу было 3 очка: ничья с Бразилией, поражение от Швеции и победа над гандболистками из Венгрии. Решающий матч, в котором наши спортсменки бились за право сыграть в плей-офф, пришелся на встречу с Францией.
Франция в женском гандболе – это:
- Серебро на ОИ-2016.
- Победа на ЧМ-2017.
- Серебро на последнем чемпионате Европы.
На этих Олимпийских играх француженки в группе по разнице мячей были еще ниже – и для них эта встреча тоже была решающей в борьбе за плей-офф.
Сборная России победила в этом матче 28:27, а вот главные моменты этой встречи:
• Франция много атаковала и постоянно выходила вперед. В первом тайме было много отрезков, когда француженки вели с разницей в два мяча. Первый тайм с таким преимуществом и закончился.
• Одна из лучших наших гандболисток Анна Вяхирева долго не могла забить. Всего же в этой встрече она забила пять раз.
• У Екатерины Ильиной сегодня 9 голов – вместе с француженкой Алиссон Пино она стала лучшим бомбардиром встречи. Один из мячей Ильиной стал для нее 300-м в сборной.
• Обычно с трибун нашей сборной подсказывал бывший тренер сборной Евгений Трефилов (сейчас он работает на должности вице-президента Федерации гандбола России). В этом матче он подсказок не делал.
• Настоящий триллер начался в конце. На 23-й минуте второго тайма наша сборная вышла вперед – впервые в этом матче. Дальше Россия преимущество уже не теряла.
• За 20 секунд до конца встречи француженки начали атаку. За 10 секунд – нанесли опасный удар, который отбила Анна Седойкина. Дальше наши гандболистки накрыли мяч и вырвали победу.
Итог – женская России по гандболу набирает 5 очков в 4 матчах, занимает второе место в группе и выходит в плей-офф турнира. Для женской сборной это: а) Четвертое попадание в плей-офф ОИ подряд; б) Возможность повторить лучший результат в истории – на прошлой Олимпиаде она заняла первое место.