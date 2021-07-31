Россия (гандбол)
Олимпиада-2020
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#Россия (гандбол) #Олимпиада-2020

Напряженный матч женской сборной по гандболу: много пропускали и чуть не упустили победу за 5 секунд до конца. Так и вышли в четвертьфинал

5 часов назад

После трех матчей в группе на Олимпиаде-2020 у женской сборной России по гандболу было 3 очка: ничья с Бразилией, поражение от Швеции и победа над гандболистками из Венгрии. Решающий матч, в котором наши спортсменки бились за право сыграть в плей-офф, пришелся на встречу с Францией.

Франция в женском гандболе – это:

  • Серебро на ОИ-2016.
  • Победа на ЧМ-2017.
  • Серебро на последнем чемпионате Европы.

На этих Олимпийских играх француженки в группе по разнице мячей были еще ниже – и для них эта встреча тоже была решающей в борьбе за плей-офф.

твиттер Гандбол России

Сборная России победила в этом матче 28:27, а вот главные моменты этой встречи:

• Франция много атаковала и постоянно выходила вперед. В первом тайме было много отрезков, когда француженки вели с разницей в два мяча. Первый тайм с таким преимуществом и закончился.

• Одна из лучших наших гандболисток Анна Вяхирева долго не могла забить. Всего же в этой встрече она забила пять раз.

• У Екатерины Ильиной сегодня 9 голов – вместе с француженкой Алиссон Пино она стала лучшим бомбардиром встречи. Один из мячей Ильиной стал для нее 300-м в сборной.

• Обычно с трибун нашей сборной подсказывал бывший тренер сборной Евгений Трефилов (сейчас он работает на должности вице-президента Федерации гандбола России). В этом матче он подсказок не делал.

• Настоящий триллер начался в конце. На 23-й минуте второго тайма наша сборная вышла вперед – впервые в этом матче. Дальше Россия преимущество уже не теряла.

• За 20 секунд до конца встречи француженки начали атаку. За 10 секунд – нанесли опасный удар, который отбила Анна Седойкина. Дальше наши гандболистки накрыли мяч и вырвали победу.

Итог – женская России по гандболу набирает 5 очков в 4 матчах, занимает второе место в группе и выходит в плей-офф турнира. Для женской сборной это: а) Четвертое попадание в плей-офф ОИ подряд; б) Возможность повторить лучший результат в истории – на прошлой Олимпиаде она заняла первое место.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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