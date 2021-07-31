Напряженный матч женской сборной по гандболу: много пропускали и чуть не упустили победу за 5 секунд до конца. Так и вышли в четвертьфинал

После трех матчей в группе на Олимпиаде-2020 у женской сборной России по гандболу было 3 очка: ничья с Бразилией, поражение от Швеции и победа над гандболистками из Венгрии. Решающий матч, в котором наши спортсменки бились за право сыграть в плей-офф, пришелся на встречу с Францией.

Франция в женском гандболе – это:

Серебро на ОИ-2016.

Победа на ЧМ-2017.

Серебро на последнем чемпионате Европы.

На этих Олимпийских играх француженки в группе по разнице мячей были еще ниже – и для них эта встреча тоже была решающей в борьбе за плей-офф.