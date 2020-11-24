«И теперь я без обеих ног». Лучший гандболист России объявил об уходе из спорта кавером на Noize MC

Но Игропуло может ходить. В обращении к фанатам он объяснил, почему закончил карьеру и использовал коляску в клипе:

«Да, для обычной жизни у меня есть пара ног. Но для гандбола их больше нет. Мне удалось прийти в себя после моей первой в карьере травмы и, несмотря на фатальные прогнозы, восстановить колено. Но это был не счастливый конец. Появились проблемы с хрящами, которые распространились на другие суставы. Боли, которые я испытывал в последнее время, стали просто невыносимыми.

Мне не хотелось публиковать типовой текст под каруселью из архивных фотографий и таким образом подытожить долгие годы профессиональной карьеры. Однажды, слушая музыку, я понял, что смогу сделать это немного иначе, дабы попытаться полностью передать свое внутреннее состояние на сегодняшний день.