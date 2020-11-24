«И теперь я без обеих ног». Лучший гандболист России объявил об уходе из спорта кавером на Noize MC
Российский гандболист Константин Игропуло необычно объявил о завершении карьеры. Он записал клип «Без обеих ног» (это переделка трека Noize MC «Нету паспорта»). Сидя в инвалидном кресле, Игропуло читает рэп о том, как теперь живет без гандбола.
«Да, я когда-то жег, я когда-то мог
На уши поставить зал,
Выполнив бросок,
Но рок судьбы жесток,
И теперь я поющий в переходе игрок
Без обеих ног».
Но Игропуло может ходить. В обращении к фанатам он объяснил, почему закончил карьеру и использовал коляску в клипе:
«Да, для обычной жизни у меня есть пара ног. Но для гандбола их больше нет. Мне удалось прийти в себя после моей первой в карьере травмы и, несмотря на фатальные прогнозы, восстановить колено. Но это был не счастливый конец. Появились проблемы с хрящами, которые распространились на другие суставы. Боли, которые я испытывал в последнее время, стали просто невыносимыми.
Мне не хотелось публиковать типовой текст под каруселью из архивных фотографий и таким образом подытожить долгие годы профессиональной карьеры. Однажды, слушая музыку, я понял, что смогу сделать это немного иначе, дабы попытаться полностью передать свое внутреннее состояние на сегодняшний день.
Гандбола у меня больше нет. Поэтому это видео мне далось с большим трудом, но я уверен, что только так, с помощью творчества, иронии и смеха, можно пройти любое испытание. Я больше не игрок в гандбол. Но я остаюсь игроком в жизнь».
Константин Игропуло – самый заметный гандболист России последних лет. В нулевых он побеждал с «Чеховскими медведями», а потом начал европейскую карьеру: играл в Германии, Дании, а с «Барселоной» в 2011 году выиграл Лигу чемпионов. Последние два года Игропуло играл в польской «Висле».
В медиа Игропуло стал известен в 2016-м, когда в Сочи поймал девочку, которая упала с эскалатора.