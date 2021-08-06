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#Олимпиада-2020 #баскетбол #гандбол #волейбол

🇫🇷 Команды Франции сыграют в финалах Олимпиады по баскетболу, волейболу и в двух гандбольных турнирах

6 часов назад

Так выглядит командный спорт у Франции на Олимпиаде-2020:

🏀 Финал мужского баскетбольного турнира – Франция сыграет против США.

🏐 Финал мужского волейбольного турнира – Франция встретится с Россией.

🤾‍♂️ Финал мужского гандбольного турнира – соперником Франции будет Дания.

🤾‍♀️ Финал женского гандбольного турнира – Франции будет играть с Россией.

Французские команды также доходили до трех финалов в фехтовании. Все были против России:

  • Командная рапира у мужчин – победа.
  • Командная рапира у женщин – поражение.
  • Команданая сабля у женщин – поражение.

Также женская команда Франции играла в финале турнира по регби-7 (поражение).

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