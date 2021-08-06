🇫🇷 Команды Франции сыграют в финалах Олимпиады по баскетболу, волейболу и в двух гандбольных турнирах

Так выглядит командный спорт у Франции на Олимпиаде-2020:

🏀 Финал мужского баскетбольного турнира – Франция сыграет против США.

🏐 Финал мужского волейбольного турнира – Франция встретится с Россией.

🤾‍♂️ Финал мужского гандбольного турнира – соперником Франции будет Дания.

🤾‍♀️ Финал женского гандбольного турнира – Франции будет играть с Россией.

Французские команды также доходили до трех финалов в фехтовании. Все были против России:

Командная рапира у мужчин – победа.

Командная рапира у женщин – поражение.

Команданая сабля у женщин – поражение.

Также женская команда Франции играла в финале турнира по регби-7 (поражение).