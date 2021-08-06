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🇫🇷 Команды Франции сыграют в финалах Олимпиады по баскетболу, волейболу и в двух гандбольных турнирах
6 часов назад
Так выглядит командный спорт у Франции на Олимпиаде-2020:
🏀 Финал мужского баскетбольного турнира – Франция сыграет против США.
🏐 Финал мужского волейбольного турнира – Франция встретится с Россией.
🤾♂️ Финал мужского гандбольного турнира – соперником Франции будет Дания.
🤾♀️ Финал женского гандбольного турнира – Франции будет играть с Россией.
Французские команды также доходили до трех финалов в фехтовании. Все были против России:
- Командная рапира у мужчин – победа.
- Командная рапира у женщин – поражение.
- Команданая сабля у женщин – поражение.
Также женская команда Франции играла в финале турнира по регби-7 (поражение).
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