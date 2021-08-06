Датчанин взял золото в бадминтоне и разревелся – победа над китайцем! Он семь лет учил китайский, чтобы понимать самых сложных соперников
На Олимпиаде случилась сенсация, которую вы могли не заметить. В финале мужского турнира по бадминтону победил датчанин Виктор Аксельсен.
Он был сильнее китайца Чэнь Луна. И это неожиданность, потому что обычно Китай и другие страны Азии (Япония, Индонезия, Южная Корея) берут медали в этом виде. Например, всего за историю бадминтона на Олимпиаде была разыграна 121 медаль. Китай взял 47.
Дания и Испания – единственные европейские страны, которые брали олимпийское золото в бадминтоне. Этот вид на Олимпиаде есть в программе с 1992 года.
Поэтому легко понять Аксельсена. Он разревелся и был страшно эмоционален после победы. Хотя был одним из претендентов на высокое место. Аксельсен выигрывал чемпионат мира и брал бронзу на ОИ в Рио.
«Я не могу в это поверить, не могу...Это безумие и это детская мечта.
Помню, я в детстве бегал и говорил себе: «Это финал Олимпиады!». Теперь я это сделал. Я не могу сейчас говорить, нет слов».
Ради понимания главных соперников Аксельсен даже выучил китайский язык
Аксельсен знает мандаринский китайский язык, который распространен на севере Китая.
Еще в 2016 он во время Олимпиады в Рио давал по-китайски интервью.
Но язык очень сложный, его изучение Аксельсен до сих пор продолжает. Во время пандемии он публиковал видео с китайскими скороговорками.
Изучать китайский Аксельсен начал в 2014 году. Тогда он пошутил, что знание языка поможет ему побеждать сильных китайцев. Так ведь и получилось в итоге:
«Самым большим плюсом для меня стало то, что я теперь могу говорить с большим количеством китайских игроков. У них можно многому поучиться. К тому же, знание языка открывает двери для новых спонсоров и разных мероприятий».
С соперниками Аксельсен стал разговаривать уже спустя год после обучения:
«Мы спускались в лифте и говорили о дорожном движении. Многие из спортсменов-китайцев удивляются, когда я говорю с ними на мандаринском, но они ценят тот факт, что я могу это делать».
Из Китая в сборную Дании Аксельсен даже перевез своего тренера Чжан Ляньиня.
Аксельсен популярен в Китае. В местной соцсети Weibo (похож на твиттер) у него почти полмиллиона подписчиков. И он даже больше известен под китайским именем – Ан Сай Лонг. Это прозвище ему дал учитель китайского. В переводе – «Спокойный соревнующийся дракон».