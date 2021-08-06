Датчанин взял золото в бадминтоне и разревелся – победа над китайцем! Он семь лет учил китайский, чтобы понимать самых сложных соперников

На Олимпиаде случилась сенсация, которую вы могли не заметить. В финале мужского турнира по бадминтону победил датчанин Виктор Аксельсен.

Он был сильнее китайца Чэнь Луна. И это неожиданность, потому что обычно Китай и другие страны Азии (Япония, Индонезия, Южная Корея) берут медали в этом виде. Например, всего за историю бадминтона на Олимпиаде была разыграна 121 медаль. Китай взял 47.

Дания и Испания – единственные европейские страны, которые брали олимпийское золото в бадминтоне. Этот вид на Олимпиаде есть в программе с 1992 года.