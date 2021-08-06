Необычный чемпион Олимпиады по боксу: переболел ветрянкой, сменил весовую категорию и заорал «Родина или смерть» – это девиз Фиделя Кастро

Несколько фактов о ла Крусе:

• 11 августа ему исполнится 32 года. 12 лет назад он говорил: «Хочу победить на Олимпийских играх. Это моя мечта, к которой я постепенно стремлюсь». Мечта сбылась на четвертом десятке жизни.

• У него четыре победы подряд на чемпионатах мира, из-за чего он попал в Книгу Рекордов Гиннеса.

• В 2014-м он хотел вообще покинуть родную Кубу и уйти из бокса. В начале того года неизвестные ограбили его на родине и подстрелили левое бедро. Важные органы в ходе ограбления и избиения не пострадали, но сам ла Крус говорил: «У меня есть страх за себя и близких. У себя дома я достаточно узнаваемый человек. Но после того случая я действительно хотел уехать из страны – не хотел, чтобы люди понимали, что я не опасен. Еще я хотел уйти из бокса – мне казалось, что не нужна совсем эта слава».

• Ла Крус остался в спорте и через три месяца после этого начал тренировки.

• Через год после этого он взял третий ЧМ.

• Для ла Круса Олимпиада в Токио – третья в карьере. В Лондоне-2012 он дошел до четвертьфинала. В Рио-2016 взял золото в весовой категории до 81 кг. Сразу после этого он перешел в другую весовую категорию – до 91 кг. Про это говорил:

«Это переломный момент в моей жизни. Я чувствовал свободу в выборе чего-то нового. Я этого хотел и перешел в другую категорию. С самого начала я знал, что делал все правильно».

• Правда, на ЧМ-2017 он дрался еще в категории до 81 кг и взял золото. Полноценный переход случился потом.