Необычный чемпион Олимпиады по боксу: переболел ветрянкой, сменил весовую категорию и заорал «Родина или смерть» – это девиз Фиделя Кастро
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов добрался до финала Олимпийских игр в Токио по боксу в категории до 91 кг. В решающем поединке он дрался с кубинцем Хулио ла Крусом. И ла Крус победил – 5:0, единоличное решение судей.
Несколько фактов о ла Крусе:
• 11 августа ему исполнится 32 года. 12 лет назад он говорил: «Хочу победить на Олимпийских играх. Это моя мечта, к которой я постепенно стремлюсь». Мечта сбылась на четвертом десятке жизни.
• У него четыре победы подряд на чемпионатах мира, из-за чего он попал в Книгу Рекордов Гиннеса.
• В 2014-м он хотел вообще покинуть родную Кубу и уйти из бокса. В начале того года неизвестные ограбили его на родине и подстрелили левое бедро. Важные органы в ходе ограбления и избиения не пострадали, но сам ла Крус говорил: «У меня есть страх за себя и близких. У себя дома я достаточно узнаваемый человек. Но после того случая я действительно хотел уехать из страны – не хотел, чтобы люди понимали, что я не опасен. Еще я хотел уйти из бокса – мне казалось, что не нужна совсем эта слава».
• Ла Крус остался в спорте и через три месяца после этого начал тренировки.
• Через год после этого он взял третий ЧМ.
• Для ла Круса Олимпиада в Токио – третья в карьере. В Лондоне-2012 он дошел до четвертьфинала. В Рио-2016 взял золото в весовой категории до 81 кг. Сразу после этого он перешел в другую весовую категорию – до 91 кг. Про это говорил:
«Это переломный момент в моей жизни. Я чувствовал свободу в выборе чего-то нового. Я этого хотел и перешел в другую категорию. С самого начала я знал, что делал все правильно».
• Правда, на ЧМ-2017 он дрался еще в категории до 81 кг и взял золото. Полноценный переход случился потом.
Олимпиада-2020 по календарю шла в том году, но отсрочка помогла ла Крусу:
1. Он лучше подготовился к новому весу: «Первое время я чувствовал неуверенность. Но за год я попрактиковался и привык. Думаю, у меня получилось хорошо подготовиться».
2. За пару недель до первого отборочного боя в Буэнос-Айресе в марте прошлого года он заболел ветрянкой и мог пропустить поединок. Но Олимпиаду отложили после старта пандемии – ла Крус спокойно выздоровел и отобрался на турнир в Токио.
«Я бы мог пропустить первый бой – как-нибудь скрыл симптомы. Но рубцы по всему телу точно бы заметил врач. К счастью, я выздоровел и подготовился к Токио».
Главный момент с участием ла Круса на Олимпиаде (кроме победы) перформанс – после четвертьфинального боя. После победы над испанским боксером Эммануэлем Рейесом ла Крус приложил правую руку к голове и крикнул: «Родина или смерть! Мы победим!»
Это лозунг Фиделя Кастро. В середине июля на Кубе вспыхнули протесты против действующего президента из-за начавшегося экономического кризиса. И одним из символом этих протестов и есть лозунг «Родина или смерть». Ла Крус ранее говорил, что поддерживает настроение демонстрантов:
«Я волнуюсь за жизнь и процветание нашей родины. Я от себя сделаю все, чтобы показать ее самостоятельность».
Круто