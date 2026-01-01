Хулио ла Крус

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Необычный чемпион Олимпиады по боксу: переболел ветрянкой, сменил весовую категорию и заорал «Родина или смерть» – это девиз Фиделя Кастро
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#Хулио ла Крус
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