Огромный игрок на ЧМ по гандболу. Весит минимум 110 кг, получает поддержку от Шакила
В матче Аргентины и ДР Конго засветился гандболист Готье Мвумби. Он реализовал четыре броска (ни разу не промазал), но все вокруг обсуждают его внешний вид. Вес Мвумби – загадка. Официальный сайт турнира изначально писал, что он составляет 89 кг. Потом вес поменялся и на сайте, и в телетрансляции.
По новым данным Мвумби весит 110 кг. Даже это может быть не совсем правдивым. El Mundo и другие СМИ пишут, что вес Мвумби составляет около 130 кг. Сам он на эти разговоры не обижается: «Я никогда не думал, что переживу такие моменты на ЧМ. Поэтому должен этим воспользоваться. Моя цель теперь –повеселиться, прочувствовать соревнование в полной мере».
Так Мвумби играет на ЧМ:
Есть скриншот эпизода, где Мвумби пойман во время полета:
В инстаграме он тоже опубликовал этот момент и подписал: «Зовите меня великаном». Один из пользователей твиттера назвал его грузовиком. И это не оскорбление – просто Мвумби сложно остановить. Партнеры по сборной объясняют, что с Мвумби очень приятно общаться и за пределами площадки.
Мвумби родился в столице ДР Конго, оттуда родом и его родители. Ему 26 лет. Мвумби играет в гандбол в четвертой французской лиге. Его сборная взяла последнюю путевку на ЧМ, поэтому считается там аутсайдером. Сам Мвумби все равно старается и отвечает на вопросы о силе банально: «У соперников тоже две руки и две ноги».
Когда Мвумби все начали обсуждать, ему написал Шакил О'Нил. Он поддержал, а Мвумби ответил публичной благодарностью: «Мечта, которая становится реальностью. Мой кумир, звезда, я в это не верю. Говорю вам спасибо за ваше сообщение и поддержку. Не совсем понимаю происходящее, но хочу сказать: живите своей мечтой и сражайтесь за себя».