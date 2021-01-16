Огромный игрок на ЧМ по гандболу. Весит минимум 110 кг, получает поддержку от Шакила

В инстаграме он тоже опубликовал этот момент и подписал: «Зовите меня великаном». Один из пользователей твиттера назвал его грузовиком. И это не оскорбление – просто Мвумби сложно остановить. Партнеры по сборной объясняют, что с Мвумби очень приятно общаться и за пределами площадки.

Мвумби родился в столице ДР Конго, оттуда родом и его родители. Ему 26 лет. Мвумби играет в гандбол в четвертой французской лиге. Его сборная взяла последнюю путевку на ЧМ, поэтому считается там аутсайдером. Сам Мвумби все равно старается и отвечает на вопросы о силе банально: «У соперников тоже две руки и две ноги».

Когда Мвумби все начали обсуждать, ему написал Шакил О'Нил. Он поддержал, а Мвумби ответил публичной благодарностью: «Мечта, которая становится реальностью. Мой кумир, звезда, я в это не верю. Говорю вам спасибо за ваше сообщение и поддержку. Не совсем понимаю происходящее, но хочу сказать: живите своей мечтой и сражайтесь за себя».