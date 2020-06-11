- Шакил О’Нил
Картонный Шакил – на трибуне клуба четвертой лиги Англии. Он правда ее фанат
11 июня, 14:52
«Нортгемптон Таун» (Лига 2 Англии) разместил на трибуне картонную фигуру Шакила О'Нила. Но это не прикол – Шакил действительно связан с клубом.
Вот он в 2016-м поет «We are the champions», поздравляя команду с выходом в Лигу 1. И говорит, что хочет попасть в Нортгемптон и поболеть на стадионе.
Откуда у Шака любовь к этой команде? Он и Томас Келвин (один из владельцев «Нортгемптона») – совладельцы американской радиостанции.
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