  • Шакил О’Нил
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#Шакил О’Нил

Картонный Шакил – на трибуне клуба четвертой лиги Англии. Он правда ее фанат

11 июня, 14:52

«Нортгемптон Таун» (Лига 2 Англии) разместил на трибуне картонную фигуру Шакила О'Нила. Но это не прикол – Шакил действительно связан с клубом.  

Сайт «Нортгемптона»

Вот он в 2016-м поет «We are the champions», поздравляя команду с выходом в Лигу 1. И говорит, что хочет попасть в Нортгемптон и поболеть на стадионе.

Откуда у Шака любовь к этой команде? Он и Томас Келвин (один из владельцев «Нортгемптона») – совладельцы американской радиостанции.  

 

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