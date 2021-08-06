Гандбольная сборная России вышла в финал Олимпиады. На втором турнире подряд в полуфинале побеждены норвежки

Женская сборная России по гандболу играла в полуфинале Олимпиады-2020 против команды Норвегии.

В середине первого периода удаление получила россиянка Анна Сень за удар в лицо Норы Мерк.

Первый период наша команда выиграла 14:11.

Во втором довела игру до победы 27:26.

В финале Россия сыграет против Франции. Матч пройдет 8 августа, начало – в 9:00 по московскому времени.

Матч за третье место состоится в тот же день – в 5:00.

Победитель прошлой Олимпиады – сборная России. В финале она побеждала именно Францию, а в полуфинале прошла Норвегию.