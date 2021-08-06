Олимпиада-2020
гандбол
Гандбольная сборная России вышла в финал Олимпиады. На втором турнире подряд в полуфинале побеждены норвежки
6 часов назад
Женская сборная России по гандболу играла в полуфинале Олимпиады-2020 против команды Норвегии.
- В середине первого периода удаление получила россиянка Анна Сень за удар в лицо Норы Мерк.
- Первый период наша команда выиграла 14:11.
- Во втором довела игру до победы 27:26.
В финале Россия сыграет против Франции. Матч пройдет 8 августа, начало – в 9:00 по московскому времени.
Матч за третье место состоится в тот же день – в 5:00.
Победитель прошлой Олимпиады – сборная России. В финале она побеждала именно Францию, а в полуфинале прошла Норвегию.
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