Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020 #гандбол

Гандбольная сборная России вышла в финал Олимпиады. На втором турнире подряд в полуфинале побеждены норвежки

6 часов назад

Женская сборная России по гандболу играла в полуфинале Олимпиады-2020 против команды Норвегии.

  • В середине первого периода удаление получила россиянка Анна Сень за удар в лицо Норы Мерк. 
  • Первый период наша команда выиграла 14:11.
  • Во втором довела игру до победы 27:26.

В финале Россия сыграет против Франции. Матч пройдет 8 августа, начало – в 9:00 по московскому времени. 

Матч за третье место состоится в тот же день – в 5:00.

Победитель прошлой Олимпиады – сборная России. В финале она побеждала именно Францию, а в полуфинале прошла Норвегию.

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