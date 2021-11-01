гандбол
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#гандбол

Федерация гандбола после обвинений в сексизме изменила правила женской экипировки. Бикини заменили на шорты

01 ноября, 13:49

старый вариант слева, новый – справа

Международная федерация гандбола (IHF) опубликовала новые правила для пляжного гандбола и изменила требования к экипировке. Теперь женщинам официально разрешено носить шорты.

  • Как было раньше. Низ: обтягивающие плавки-бикини шириной не более 10 сантиметров по бокам. Верх: облегающий топ с вырезом на душках. 
  • Как теперь. Низ: короткие обтягивающие шорты. Верх: облегающие майки без рукавов.

Это изменение произошло на фоне критики IHF и обвинений в сексизме. Правила требовали от женщин ношения бикини, в то время как мужчинам разрешалось носить шорты и майки.

Резонанс из-за формы произошел летом 2021 года во время чемпионата Европы. Тогда женская сборная Норвегии вышла на матч в шортах, после чего Европейская федерация гандбола оштрафовала команду. Это вызвало недовольство спортивных ассоциаций, которые потребовали изменения экипировки.

Правила обновили еще в начале октября, но СМИ обратили внимание на них только сейчас. Анонсов в соцсетях IHF не было, The Guardian пишет, что федерация «незаметно» провела реформу.

Правила вступят в силу с 1 января 2022 года. Европейская федерация гандбола вслед за IHF анонсировала их изменение.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт IHF
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