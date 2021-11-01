Федерация гандбола после обвинений в сексизме изменила правила женской экипировки. Бикини заменили на шорты

Международная федерация гандбола (IHF) опубликовала новые правила для пляжного гандбола и изменила требования к экипировке. Теперь женщинам официально разрешено носить шорты.

Как было раньше . Низ: обтягивающие плавки-бикини шириной не более 10 сантиметров по бокам. Верх: облегающий топ с вырезом на душках.

. Низ: обтягивающие плавки-бикини шириной не более 10 сантиметров по бокам. Верх: облегающий топ с вырезом на душках. Как теперь. Низ: короткие обтягивающие шорты. Верх: облегающие майки без рукавов.

Это изменение произошло на фоне критики IHF и обвинений в сексизме. Правила требовали от женщин ношения бикини, в то время как мужчинам разрешалось носить шорты и майки.

Резонанс из-за формы произошел летом 2021 года во время чемпионата Европы. Тогда женская сборная Норвегии вышла на матч в шортах, после чего Европейская федерация гандбола оштрафовала команду. Это вызвало недовольство спортивных ассоциаций, которые потребовали изменения экипировки.