Норвегия
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#Норвегия

Женскую сборную Норвегии по пляжному гандболу оштрафовали из-за экипировки. Она выступила в шортах вместо бикини

3 часа назад

форма Норвегии с шортами

твиттер сборной Норвегии

Eвропейская федерация гандбола оштрафовала сборную Норвегии на 1500 евро после матча за третье место на Евро-2021. По правилам женские команды играют в бикини, но норвежская сборная вышла на игру в шортах.

Гандболистка Катинка Халтвик сказала после матча, что решение было «спонтанным». «Мы думали, что просто сделаем это, а потом посмотрим, что будет», – сказала она.

Норвегия еще до старта турнира подала заявку на игру в шортах, но ей отказали. Поэтому норвежки следовали правилам, но в последней игре решились на изменения. «Люди подбадривали нас за то, что мы приняли на себя основной удар», – сказала Халтвик.

Федерация гандбола Норвегии поддержала свою сборную. «Мы очень гордимся этими девушками, которые во время чемпионата Европы по пляжному гандболу повысили свой голос и объявили, что с них довольно».

  • Норвегия проиграла Испании (0:2) и заняла по итогам четвертое место.
  • Перед стартом игры Норвегия предупредила Европейскую федерацию гандбола об изменении своей экипировки.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт Eвропейской федерации гандбола
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