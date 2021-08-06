Олимпиада-2020
гандбол
Во сколько начало финала Олимпиады-2020 в женском гандболе Россия – Франция, 8 августа 2021 года
6 часов назад
Женские гандбольные сборные России и Франции сыграют в финале Олимпиады-2020.
Матч пройдет в последний день соревнований – в воскресенье, 8 августа. Начало – в 9:00 по московскому времени.
На пути к финалу сборная России одолела в плей-офф Черногорию (32:26) и Норвегию (27:26). Франция победила Нидерланды (32:22) и Швецию (29:27).
На прошлой Олимпиаде в финале также встречались Россия и Франция. Россиянки выиграли 22:19 и завоевали золотые медали.
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