Во сколько начало финала Олимпиады-2020 в женском гандболе Россия – Франция, 8 августа 2021 года

Женские гандбольные сборные России и Франции сыграют в финале Олимпиады-2020.

Матч пройдет в последний день соревнований – в воскресенье, 8 августа. Начало – в 9:00 по московскому времени.

На пути к финалу сборная России одолела в плей-офф Черногорию (32:26) и Норвегию (27:26). Франция победила Нидерланды (32:22) и Швецию (29:27).

На прошлой Олимпиаде в финале также встречались Россия и Франция. Россиянки выиграли 22:19 и завоевали золотые медали.