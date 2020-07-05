Игрок из гандбола вышел на футбольный матч и сделал ассист

«ХБ Торсхавн» закрепил лидерство в чемпионате Фарерских островов, когда победил «Фуглафьердур» (2:1). Интересное в том, что в середине второго тайма на замену вышел Хилмар Леон Якобсен. Ему 22 года, играет в защите, но в этом сезоне ни разу не появлялся в играх чемпионата в составе «ХБ Торсхавн». Теперь Хилмар Леон Якобсен – обладатель уникальной статистики с одним матчем и одним ассистом за год.

На его старой странице в фейсбуке есть фото из разных видов спорта. Гандбол точно начался после 2013 года, до этого – футбол. В октябре 2014 года Россия U19 играла с молодежкой Фарерских островов. Россия выиграла 7:0 – забивали Головин, Шейдаев, Зуев и другие. Хилмар Леон Якобсен тогда был в составе Фарер на позиции левого защитника.

Transfermarkt пишет, что Хилмар Леон Якобсен уже играл и в чемпионате Фарер за «ХБ Торсхавн». Он выходил на поле два раза в 2013-м и в 2014-м. В матче против команды «Вестур» даже забил гол. В 2015-м он был в запасе как раз в игре с «Фуглафьердуром». После этого никаких упоминаний о футбольной карьере вплоть до 4 июля 2020-го.