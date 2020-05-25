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Чудовидео: один футболист забил четыре гола за 13 минут, из них три – прямым ударом со штрафного
25 мая, 13:35
«ХБ Торсхавна» – «АБ Аргира» – 5:0.
Вы точно не в курсе, что это команды чемпионата Фарерских островов. И вы точно не знаете футболиста «Торсхавны» Адриан Юстинуссена. Но он выдал крутой перформанс.
☄️ Сделал покер за 13 минут;
🌪 Три гола он забил со штрафных. Они уместились в 11 минут;
💫 Еще отдал голевой пас. А его команда с 16-й минуты провела весь матч в меньшинстве.
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