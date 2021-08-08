Олимпиада-2020
гандбол
Россия (гандбол)
🥈🇷🇺 Женская сборная России по гандболу выиграла серебро на Олимпиаде-2020
6 часов назад
В финале женского турнира сборная 🇷🇺 России встретилась с 🇫🇷 Францией. Итог – 25:30.
- В плей-офф Россия прошла 🇲🇪 Черногорию и 🇳🇴 Норвегию, Франция – 🇰🇷 Южную Корею и 🇸🇪 Швецию.
- Россия и Франция играли в финале Олимпиады-2016. Тогда россиянки победили со счетом 22:19.
- Сборная России – четырехкратный чемпион мира. Единственное золото на Олимпиаде было в 2016 году.
Подиум:
1. 🇫🇷 Франция.
2. 🇷🇺 Россия.
3. 🇳🇴 Норвегия.
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