Олимпиада-2020
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Россия (гандбол)
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#Олимпиада-2020 #гандбол #Россия (гандбол)

🥈🇷🇺 Женская сборная России по гандболу выиграла серебро на Олимпиаде-2020

6 часов назад

В финале женского турнира сборная 🇷🇺 России встретилась с 🇫🇷 Францией. Итог – 25:30.

  • В плей-офф Россия прошла 🇲🇪 Черногорию и 🇳🇴 Норвегию, Франция – 🇰🇷 Южную Корею и 🇸🇪 Швецию.
  • Россия и Франция играли в финале Олимпиады-2016. Тогда россиянки победили со счетом 22:19.
  • Сборная России – четырехкратный чемпион мира. Единственное золото на Олимпиаде было в 2016 году.

Подиум:

1. 🇫🇷 Франция.

2. 🇷🇺 Россия.

3. 🇳🇴 Норвегия.

Медальный зачет Олимпиады-2020

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Источник:
Гол.ру
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