Олимпиада-2020
гандбол
Прогноз на финал Олимпиады-2020 в гандболе Россия – Франция, 8 августа 2021 года
5 часов назад
Женские сборные России и Франции по гандболу сыграют в финале Олимпиады-2020. Матч запланирован на воскресенье, 8 августа. Он начнется в 9:00 по московскому времени.
Прогнозы и ставки букмекеров:
- Победа России – 1,87.
- Победа Франции – 2,75.
Сборная России обыграла в плей-офф Черногорию (32:26) и Норвегию (27:26). Франция победила Нидерланды (32:22) и Швецию (29:27).
На Олимпиаде-2016 в финале те же соперники. Россия выиграла у Франции 22:19 и завоевала золото.
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