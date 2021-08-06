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Прогноз на финал Олимпиады-2020 в гандболе Россия – Франция, 8 августа 2021 года

5 часов назад

Женские сборные России и Франции по гандболу сыграют в финале Олимпиады-2020. Матч запланирован на воскресенье, 8 августа. Он начнется в 9:00 по московскому времени.

Прогнозы и ставки букмекеров:

  • Победа России – 1,87.
  • Победа Франции – 2,75.

Сборная России обыграла в плей-офф Черногорию (32:26) и Норвегию (27:26). Франция победила Нидерланды (32:22) и Швецию (29:27).

На Олимпиаде-2016 в финале те же соперники. Россия выиграла у Франции 22:19 и завоевала золото.

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