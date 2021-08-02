Олимпиада-2020
гандбол
Россия (гандбол)
🤾 Женская сборная России по гандболу победила Испанию и стала второй в группе
вчера, 09:40
Женская сборная 🇷🇺 России по гандболу завершила выступления на групповом этапе Олимпиады-2020. В последнем матче россиянки победили 🇪🇸 Испанию – 31:34.
- Россия заняла второе место в группе, набрав семь очков за пять матчей. Единственное поражение – от 🇸🇪 Швеции, которая заняла первое место.
- Матчи 1/4 финала пройдут 4 августа. Россия сыграет с третьей командой группы А.
- Россия – чемпион Олимпийских игр 2016 года. До этого она выигрывала серебро на Олимпиаде-2008.
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