Олимпиада-2020
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Россия (гандбол)
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#Олимпиада-2020 #Россия (гандбол) #гандбол

🤾 Женская сборная России по гандболу победила Испанию и стала второй в группе

вчера, 09:40

Женская сборная 🇷🇺 России по гандболу завершила выступления на групповом этапе Олимпиады-2020. В последнем матче россиянки победили 🇪🇸 Испанию – 31:34.

  • Россия заняла второе место в группе, набрав семь очков за пять матчей. Единственное поражение – от 🇸🇪 Швеции, которая заняла первое место.
  • Матчи 1/4 финала пройдут 4 августа. Россия сыграет с третьей командой группы А.
  • Россия – чемпион Олимпийских игр 2016 года. До этого она выигрывала серебро на Олимпиаде-2008.
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Источник:
Гол.ру
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