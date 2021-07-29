Олимпиада-2020
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🇷🇺 🤾 Сборная России по гандболу обыграла Венгрию. Это ее первая победа в Токио
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Россия победила со счетом 38:31. Наибольшее число очков у России набрала Дарья Дмитриева.
- Для России это третья игра на Олимпиаде и первая победа. Она занимает четвертое место в группе.
- До этого Россия проиграла Швеции (24:36) и сыграла вничью с Бразилией (24:24). Ей осталось два матча на турнире. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из двух групп.
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