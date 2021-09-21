Россия (гандбол)
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#Россия (гандбол)

Восемь гандболистов молодежной сборной России отстранены от игр. Они делали ставки на свои матчи чемпионата Европы

2 часа назад

Федерация гандбола России (ФГР) отстранила восьмерых игроков за манипуляции с результатами матчей. ФГР провела расследование после нескольких матчей чемпионата Европы 2021 года. На нем Россия заняла предпоследнее место.

  • Расследование показало, что несколько игроков команды участвовали в ставках на матчи России. Они делали это через посредников.
  • Все восемь игроков сознались в манипуляциях, пишет ТАСС со ссылкой на главу ФГР Сергея Шишкарева. Пока речь идет только об их отстранении, другие санкции обсудят 29 сентября.

Список отстраненных: Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин, Георгий Кириленко.

Посредники получали данные об исходе матча, в том числе о заброшенных мячах, и организовывали ставки. Затем доходы распределяли.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт Федерации гандбола России
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