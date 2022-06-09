Принцесса Норвегии обручилась с афроамериканским шаманом: он лечит людей духами в частной клинике и говорит, что однажды воскрес
Внезапные светские новости из Норвегии: Марта Луиза объявила о помолвке с Дуреком Верреттом. Она принцесса страны, дочь короля Харальда V и четвертый наследник в очереди на престол. Он выходец из неблагополучной семьи, зато называет себя шаманом Дуреком из шестого поколения колдунов.
И да: все это абсолютно реальная история.
Как они познакомились и как на это отреагировала королевская семья
47-летний Верретт родом из Сакраменто. 50-летняя Марта Луиза же всю жизнь прожила в Норвегии. В 2002 году она вышла замуж за норвежского писателя Ари Бена. В браке появились трое детей. Пара развелась в 2016 году, а под Рождество-2019 Бен покончил жизнь самоубийством. За полгода до этого Марта Луиза познакомилась с Верреттом. И оба называют разные версии знакомства:
- Верретт говорит, что у Марты-Луизы были проблемы со здоровьем. И они встретились в его студии в Лос-Анджелесе, куда она пришла на прием;
- У Марты-Луизы такая версия: у них был общий друг, который сильно просил ее ответить на звонки и сообщения Верретта. Сначала она не соглашалась, но сдалась под напором в 2019-м. С того момента у них закрутился роман.
«Как только я согласилась на встречу с Дуреком, то была моментально поражена его галантностью. Он очень вежливый, мужественный. Он покорил меня своей харизмой на первой же встрече. Дурек самоотверженный, ему ничего не нужно от этого мира. Но меня он постоянно просит об одном – чтобы я почаще улыбалась».
Марта Луиза говорит, что реакция родителей на их роман была неоднозначной. Верретт все делал в духе традиций: попросил благословения у короля Харальда V, перед предложением все обсудил с ее мамой королевой Соней. Но родители все равно напряглись:
«Мама беспокоилась, что до Дурека у меня не было бойфрендов целых три года. А когда я рассказала родителям о нас, они вообще молчали. В Америке к этому отнеслись нормально. Но в Норвегии все очень строго. Я должна быть вместе с лордом или крупным бизнесменом, а не с шаманом».
Чтобы расположить королеву Соню, Верретт, например, сделал кольцо на помолвку с изумрудом из ореола 19 бриллиантов, потому что изумруд – это любимый камень Сони.
Норвежские медиа жестко критиковали появление Веррета: называли его дьяволом со змеиными глазами и ругали за организацию всемирного семинара «Принцесса и шаманство». Но Харальд V все равно принял дал согласие на брак. Позже Марта Луиза и Дурек Верретт объявили о помолвке. Их публично поздравила королевская семья, родственники Верретта и общие друзья.
Откуда взялся Верретт: трудное детство, год тюрьмы, роман с массажистом, карьера модели
Дурек Верретт рассказывает про сложное детство. Вот истории оттуда:
• Мужчина, которого семья Верретта наняла как няню, изнасиловал его.
• Мать рано ушла из семьи, а отец работал и пил. Это сформировало у Веррета сложный характер.
• В подростковом возрасте у него были проблемы с алкоголем и наркотиками. Однажды он с друзьями сжег дом во время вечеринки, из-за чего попал в тюрьму. Там отсидел год и вышел по условно-досрочному.
• Верретт был моделью на телевидении и оброс слухами о бисексуальной ориентации. После он публично подтверждал романтическую связь с массажистом Хэнком Гирбертом.
• Ближе к 30 Верретт начал посвящать себя колдовству и шаманству и сменил имя с Дерека на Дурек (чтобы скрыть мнимую связь с Германией, которую приписывали журналисты). И теперь это главная часть его биографии.
Так чем именно занимается этот шаман: работает со звездами Лос-Анджелеса, общается с духами с 11 лет и отбивается от обвинений в мошенничестве
«Впервые я обнаружил связь с духами в 8 лет. В 11 я начал тренировать их. Они просили меня отвлечься от земного, поверхностного, чтобы стать лучше. Я отзывался на их призывы».
Верретт говорит, что не доверяет традиционной медицине. Он проповедует лечение с помощью духов и принимает пациентов в частной клинике (огромная квартира в центре Лос-Анджелеса). Когда его обвинили в мошенничестве, он ответил публично: «Вы можете говорить обо мне все, что угодно. Но моя связь с духами спасла мне жизнь. Благодаря этому я воскрес и все еще живу на этой планете».
В автобиографии Верретт писал, что в 28 лет из-за аномального уровня калия его органы отказали. Он два месяца пролежал в коме, но выбрался благодаря духам. В какой-то момент врачи, по словам Верретта, даже констатировали у него клиническую смерть. В 2012-м он сделал пересадку почки (донор – сестра). И объяснил это так: «Чтобы стать крепче духовно, нужно не забывать о земной оболочке. Хотя в моем случае она не так важна».
Верретт обучался у индейцев племен лакота и чероки, изучал теорию гаитянского и нигерийского шаманства. Позже он понял, что может так лечить людей: «Я принял свою сущность и свои способности. Духи сказали мне, что я могу творить добро, делая людей здоровыми. Я начал работать с пациентами».
Обвинения американских журналистов в мошенничестве он использует как медийную прокачку. В том числе так о нем узнавали звезды. Одна из его постоянных клиенток – Гвинет Пэлтроу. Он рассказывал: «Гвинет – умная и потрясающая девушка. Она приняла свою связь с духами и стала сильнее. Гвинет видела, что я делал на своей работе. Я лечил людей, которым многие специалисты предрекали печальный исход. Мне не нужны деньги за мое дело. Но люди выздоравливали и щедро вознаграждали меня».
Сейчас Верретт живет в Норвегии и к осени планирует открыть там собственную духовную лечебницу. Внутри страны все обсуждают его будущий брак с Мартой-Луизой и тоже называют Верретта мошенником. Церковь Норвегии требует, чтобы Марта Луиза отказалась от титула. Верретт всегда отвечает примерно так:
«В людях говорит зависть. Правда в том, что мне не нужны богатства и имущество моей женщины. Я просто люблю ее».