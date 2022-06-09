Принцесса Норвегии обручилась с афроамериканским шаманом: он лечит людей духами в частной клинике и говорит, что однажды воскрес

Как они познакомились и как на это отреагировала королевская семья

47-летний Верретт родом из Сакраменто. 50-летняя Марта Луиза же всю жизнь прожила в Норвегии. В 2002 году она вышла замуж за норвежского писателя Ари Бена. В браке появились трое детей. Пара развелась в 2016 году, а под Рождество-2019 Бен покончил жизнь самоубийством. За полгода до этого Марта Луиза познакомилась с Верреттом. И оба называют разные версии знакомства:

Верретт говорит, что у Марты-Луизы были проблемы со здоровьем. И они встретились в его студии в Лос-Анджелесе, куда она пришла на прием;

У Марты-Луизы такая версия: у них был общий друг, который сильно просил ее ответить на звонки и сообщения Верретта. Сначала она не соглашалась, но сдалась под напором в 2019-м. С того момента у них закрутился роман.

«Как только я согласилась на встречу с Дуреком, то была моментально поражена его галантностью. Он очень вежливый, мужественный. Он покорил меня своей харизмой на первой же встрече. Дурек самоотверженный, ему ничего не нужно от этого мира. Но меня он постоянно просит об одном – чтобы я почаще улыбалась».

Марта Луиза говорит, что реакция родителей на их роман была неоднозначной. Верретт все делал в духе традиций: попросил благословения у короля Харальда V, перед предложением все обсудил с ее мамой королевой Соней. Но родители все равно напряглись:

«Мама беспокоилась, что до Дурека у меня не было бойфрендов целых три года. А когда я рассказала родителям о нас, они вообще молчали. В Америке к этому отнеслись нормально. Но в Норвегии все очень строго. Я должна быть вместе с лордом или крупным бизнесменом, а не с шаманом».

Чтобы расположить королеву Соню, Верретт, например, сделал кольцо на помолвку с изумрудом из ореола 19 бриллиантов, потому что изумруд – это любимый камень Сони.