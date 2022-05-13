Зачем Гвинет Пэлтроу продает свечи с запахом вагины, секс-игрушки из золота и подгузники из шерсти альпаки. И зарабатывает на этом десятки миллионов
Актриса Гвинет Пэлтроу, известная в последние десятилетия по роли Пеппер Поттс во франшизах Marvel «Железный человек» и «Мстители», объявила о запуске линии подгузников с подкладкой из шерсти альпаки.
- В одной упаковке 12 подгузников – стоят 120 долларов;
- Подгузники украшены янтарем;
- Аромат – жасмин и бергамот.
Пэлтроу рассказала, что это не просто экстравагантный товар, а протест против налогов на подгузники (в 33 штатах Америки они считаются предметом роскоши). Но это не единственный необычный перформанс Пэлтроу в производстве средств для ухода.
Что еще необычного производила Пэлтроу: свечи с запахом оргазма, секс-пыль, соль для ванн с мартини
Пэлтроу – основательница марки Goop. Она открыла ее в 2008 году, а на официальном сайте компании сказано: «Пэлтроу запустила ее прямо у себя на кухне». Goop специализируется на производстве средств личной гигиены. Но вместе с привычными продуктами есть и необычные варианты. Вот примеры:
- Свечи с запахом вагины Пэлтроу (и другими; например, оргазма). Она продавала их за 58 фунтов каждую. Для рекламной кампании продукта Пэлтроу фотографировалась на фоне сделанной из цветов модели вагины в человеческий рост;
- Духи с церковным запахом за 125 долларов;
- Соль для ванн с запахом мартини. Стоит 35 долларов;
- Секс-пыль. Это некое средство для ухода за половыми органами мужчин и женщин. Запахи разные. На сайте сказано, что она стимулирует во время полового акта. Средняя цена – 60 долларов;
- Нефритовое яйцо за 66 долларов, которое положительно влияет на женские оргазмы и женское тело;
- На сайте Goop в 2015-м вышла статья о правильности пропаривания влагалищ. Компания предлагала расслабляющие средства для этого. Позднее статью опровергали канадские и американские гинекологи;
- Исцеляющие наклейки для тела из материала, из которого NASA производит скафандры. Бывший главный научный сотрудник отдела исследований человека NASA Марк Шелхамер в интервью Gizmodo сказал: «Вау, какая ерунда». Аргументом Goop был материал, из которого сделаны наклейки – углеродный материал. NASA никогда не производило скафандры для своих астронавтов из него;
- Секс-игрушка из 24-каратного золота за 15 тысяч.
Как сама Пэлтроу объясняет, зачем все это делает
В интервью Пэлтроу много раз критиковала тех, кто ругает ее необычное производство. В ответ она говорит, что много компаний дурят людей, продавая им свою продукцию – при этом они продают некачественные и вредные вещи.
Вот слова Пэлтроу: «Я не хочу называть их конкурентами. Это вредители, которые думают только о деньгах. Я думаю о людях, я знаю, что им нужно, что нужно для улучшения качеств организма и здоровья. Поэтому и занимаюсь этим бизнесом. Высокие цены – нормальная история. Это высококачественные продукты».
Сколько Пэлтроу на этом зарабатывает и сколько стоит ее компания
Очень много. Пэлтроу и Goop делают деньги из всего. Например, в 2019-м в Нью-Йорке была конференция In Goop Health – тогда Пэлтроу и руководители Goop говорили о здоровье и своей продукции. Один билет на конференцию стоил 4,5 тысячи долларов. Другой пример: 90 тысяч долларов стоила упаковка с витаминами Goop Wellness в день старта их продаж. Иногда Goop также устраивает онлайн-конференции для фанатов и пользователей. Минимальная стоимость билетов составляет 50 долларов.
По некоторым данным, Goop оценивается в 250 миллионов долларов. В статье от 2018-го на сайте Money сказано, что компании много инвесторов и в том году она приняла вложения на 50 млн долларов. При этом сама Пэлтроу не отвечает на вопросы о доходах. Американские таблоиды говорят о нескольких десятках миллионов долларов в год. Само состояние Пэлтроу оценивается в 150 миллионов. Про компанию и личные доходы она говорит так:
«Не имейте привычку считать чужие деньги. Я заработала их сама, собственным трудом. Да, я могла бы уже не работать со своим заработком. Но я верю, что должна помогать людям и их здоровью. Поэтому и занимаюсь Goop. Мы делаем мир чище и лучше».