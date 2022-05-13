Зачем Гвинет Пэлтроу продает свечи с запахом вагины, секс-игрушки из золота и подгузники из шерсти альпаки. И зарабатывает на этом десятки миллионов

Сколько Пэлтроу на этом зарабатывает и сколько стоит ее компания

Очень много. Пэлтроу и Goop делают деньги из всего. Например, в 2019-м в Нью-Йорке была конференция In Goop Health – тогда Пэлтроу и руководители Goop говорили о здоровье и своей продукции. Один билет на конференцию стоил 4,5 тысячи долларов. Другой пример: 90 тысяч долларов стоила упаковка с витаминами Goop Wellness в день старта их продаж. Иногда Goop также устраивает онлайн-конференции для фанатов и пользователей. Минимальная стоимость билетов составляет 50 долларов.

По некоторым данным, Goop оценивается в 250 миллионов долларов. В статье от 2018-го на сайте Money сказано, что компании много инвесторов и в том году она приняла вложения на 50 млн долларов. При этом сама Пэлтроу не отвечает на вопросы о доходах. Американские таблоиды говорят о нескольких десятках миллионов долларов в год. Само состояние Пэлтроу оценивается в 150 миллионов. Про компанию и личные доходы она говорит так:

«Не имейте привычку считать чужие деньги. Я заработала их сама, собственным трудом. Да, я могла бы уже не работать со своим заработком. Но я верю, что должна помогать людям и их здоровью. Поэтому и занимаюсь Goop. Мы делаем мир чище и лучше».