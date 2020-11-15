Норвегия
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🇳🇴 Норвегия выступает против ЧМ-2022 в Катаре из-за смертей рабочих на стройках. Клубы поддерживают бойкот, а сборная выходит с лозунгом о правах человека
#Норвегия
25 марта, 02:42
Сборная Норвегии села на карантин из-за одного заболевшего. Не сыграет в Лиге наций по решению правительства
#Норвегия
15 ноября 2020, 17:23
Сборные показали новые формы: у Португалии отсылка к Gucci, у Франции – к победе на ЧМ, Норвегия показывает ледники
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#Португалия
01 сентября 2020, 17:50
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# новости спорта
«Ростов» подписал защитника сборной Норвегии. Он пришел свободным агентом
17 октября 2020, 14:56