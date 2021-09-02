Гол Классона принес Швеции победу над Испанией, которая не проигрывала 66 матчей в квалификациях ЧМ

Полуфиналист Евро-2020 сборная Испании уступила Швеции в гостях со счетом 1:2 в матче квалификации к ЧМ-2022.

Команды обменялись голами в первые шесть минут матча. Победный мяч на счету полузащитника «Краснодара» Виктора Классона.