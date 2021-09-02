Швеция
ЧМ-2022
Испания
Гол Классона принес Швеции победу над Испанией, которая не проигрывала 66 матчей в квалификациях ЧМ
02 сентября, 23:37
Полуфиналист Евро-2020 сборная Испании уступила Швеции в гостях со счетом 1:2 в матче квалификации к ЧМ-2022.
Команды обменялись голами в первые шесть минут матча. Победный мяч на счету полузащитника «Краснодара» Виктора Классона.
- На Евро эти соперники встречались в группе и сыграли вничью 0:0.
- Швеция вышла на первое место с тремя победами в трех матчах – у нее девять очков.
- Испанцы идут вторыми с семью очками после четырех играх.
- Последний раз Испания проигрывала в квалификации ЧМ в 1993 году – Дании (0:1). С тех пор было 66 матчей без поражений.
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