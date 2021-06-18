Тренер Швеции съедает хот-дог в день каждого матча и знает идеальный рецепт. Ради этого сборная возит особую приправу
В мае футболисты сборной Швеции завершали подготовку к Евро-2020. Шведская футбольная Ассоциация распорядилась так, чтобы игроки жили в отдельном лагере, сотрудники сборной – в другом. В тот момент у всех футболистов шведской сборки была строгая диета – это касалось и тренерского штаба.
Больше всех от этого страдал главный тренер Швеции Янне Андерссон. Андерссон – большой фанат хот-догов. Он полторы недели мучился без любимого блюда, а потом тайно связался с главой пресс-службы сборной Эстер Кристианссон. Он послал на встречу своего ассистента Лассе Якобссона, и тот привез хот-доги, заранее заказанные в пресс-центр.
Кадры с довольным Андерссоном, жующим хот-дог, попали в соцсети.
Откуда такая любовь к хот-догам? Да с самого детства. Андерссон говорил: «У меня была возможность купить любую вредную еду, но мне нравились хот-доги. Я обожал вкус слегка пережаренной сосиски и хлеба в масле. Мне нравилось смотреть, как их готовят, как потом добавляют горчицу».
Андерссон говорил, что во время игровой карьеры у него не получалось есть много хот-догов – зато после ее завершения он сильно отыгрался. «За две недели я набрал несколько кг. Думаете, я остановился? Я сказал: «Янне, нужно ограничивать себя»? Нет. Я ходил в спортзал и ел хлеб с сосисками».
У Янне Андерссона было даже интервью про хот-доги. Не будем резать его на цитаты и просто опубликуем кусок:
– Говорят, вы пробуете бутерброды на каждом стадионе клубов чемпионата Швеции?
– Да. Обычно мы кушаем перед матчами, когда игроки разминаются.
– Расскажите, каким должен быть идеальный хот-дог?
– Колбаса не должна быть слишком водянистой, в ней должно быть побольше мяса.
– Что добавим? Горчицу? Кетчуп? Или жареный лук?
– Только горчицу и кетчуп.
– На каком стадионе хот-доги самые вкусные?
– На всех вкусные, потому что периодически каждый клуб меняет поставщиков и угадывает с ними. Но «Седерштадион» (стадион «Хаммарбю») – абсолютная вершина.
– А худшие?
– Я не хочу никого критиковать.
– Чего вы хотите сейчас больше всего?
– Отличную сосиску с булкой хлеба.
На чемпионате мира-2018 Андерссон публично рассказал о своих вкусовых предпочтениях. Тогда он говорил, что впервые в тренерской карьере съел хот-дог в раздевалке перед матчем – и чудо, шведы обыграли Южную Корею.
«Я тогда очень удивился, но понял: так нужно делать почаще. Традиция сработала во всех матчах, в которых мы могли взять очки».
В России шведский персонал привез специальный набор для хот-догов, чтобы повар сборной Матс Брострем мог готовить их на базе. Брострем говорил: «Мы взяли булки, бостонский огурец, любимую приправу Андерссона, которую он называл нам еще до начала турнира. Сосиски? Нет. Мы купим их в России. Я слышал, что у русских все в порядке с мясом».
На ЧМ-2018 Швеция дошла до четвертьфинала, где проиграла Италии. Андерссон говорил: «Видимо, мне принесли плохо прожаренную сосиску».