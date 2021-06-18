Тренер Швеции съедает хот-дог в день каждого матча и знает идеальный рецепт. Ради этого сборная возит особую приправу

Откуда такая любовь к хот-догам? Да с самого детства. Андерссон говорил: «У меня была возможность купить любую вредную еду, но мне нравились хот-доги. Я обожал вкус слегка пережаренной сосиски и хлеба в масле. Мне нравилось смотреть, как их готовят, как потом добавляют горчицу».

Андерссон говорил, что во время игровой карьеры у него не получалось есть много хот-догов – зато после ее завершения он сильно отыгрался. «За две недели я набрал несколько кг. Думаете, я остановился? Я сказал: «Янне, нужно ограничивать себя»? Нет. Я ходил в спортзал и ел хлеб с сосисками».

У Янне Андерссона было даже интервью про хот-доги. Не будем резать его на цитаты и просто опубликуем кусок:

– Говорят, вы пробуете бутерброды на каждом стадионе клубов чемпионата Швеции?

– Да. Обычно мы кушаем перед матчами, когда игроки разминаются.

– Расскажите, каким должен быть идеальный хот-дог?

– Колбаса не должна быть слишком водянистой, в ней должно быть побольше мяса.

– Что добавим? Горчицу? Кетчуп? Или жареный лук?

– Только горчицу и кетчуп.

– На каком стадионе хот-доги самые вкусные?

– На всех вкусные, потому что периодически каждый клуб меняет поставщиков и угадывает с ними. Но «Седерштадион» (стадион «Хаммарбю») – абсолютная вершина.

– А худшие?

– Я не хочу никого критиковать.

– Чего вы хотите сейчас больше всего?

– Отличную сосиску с булкой хлеба.