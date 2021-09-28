Златан Ибрагимович
ЧМ-2022
Швеция
Ибрагимович вызван в сборную Швеции на матчи отбора к ЧМ-2022. Он восстанавливается от травмы и провел один матч в сезоне
2 часа назад
В октябре сборная Швеции проведет два отборочных матча к ЧМ-2022 – против Косово (9 октября) и Греции (12 октября).
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович провел в этом сезоне один матч в Серии А против «Лацио» и забил гол. Он восстанавливается от травмы, но вызван в сборную.
Ибрагимовичу 39 лет. Он выступает за Швецию с 2001 года. В 2016 году Ибрагимович завершил карьеру в сборной, но вернулся в нее через пять лет.
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