Ибрагимович вызван в сборную Швеции на матчи отбора к ЧМ-2022. Он восстанавливается от травмы и провел один матч в сезоне

В октябре сборная Швеции проведет два отборочных матча к ЧМ-2022 – против Косово (9 октября) и Греции (12 октября).

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович провел в этом сезоне один матч в Серии А против «Лацио» и забил гол. Он восстанавливается от травмы, но вызван в сборную.

Ибрагимовичу 39 лет. Он выступает за Швецию с 2001 года. В 2016 году Ибрагимович завершил карьеру в сборной, но вернулся в нее через пять лет.