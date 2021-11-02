Ибрагимович вызван в сборную Швеции на матчи отбора к ЧМ-2022. Шведы лидируют в группе

В ноябре сборная Швеции проведет два отборочных матча к ЧМ-2022 – против Грузии (11 ноября) и Испании (14 ноября). В состав попал нападающий «Милана» Златан Ибрагимович.

После шести туров в группе В Швеция набрала 15 очков и занимает первое место. Испания идет второй и отстает на два очка.