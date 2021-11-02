Златан Ибрагимович
ЧМ-2022
Швеция
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#Златан Ибрагимович #ЧМ-2022 #Швеция

Ибрагимович вызван в сборную Швеции на матчи отбора к ЧМ-2022. Шведы лидируют в группе

02 ноября, 15:23

В ноябре сборная Швеции проведет два отборочных матча к ЧМ-2022 – против Грузии (11 ноября) и Испании (14 ноября). В состав попал нападающий «Милана» Златан Ибрагимович.

После шести туров в группе В Швеция набрала 15 очков и занимает первое место. Испания идет второй и отстает на два очка.

  • В октябре Ибрагимович восстановился после травмы. В этом сезоне он провел в Серии А пять матчей, забил три гола и отдал один ассист.
  • Ибрагимовичу 40 лет. В октябре он забил первый автогол в карьере и преодолел отметку в 400 голов в клубных чемпионатах.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Шведский футбольный союз
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