Швеция
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Янне Андерссон
Я. Андерссон
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Златан расплакался на вопросе о реакции семьи на его возвращение в сборную. Вспомнил, как провожал рыдающий сын
#Златан Ибрагимович
22 марта, 22:40
Джанаев пропустил шесть голов за два матча в сборной. Россия проиграла оба
#Сослан Джанаев
08 октября 2020, 22:00
Осенью Черышев сыграл за сборную больше, чем в «Валенсии». Ему нормально
#Денис Черышев
08 октября 2020, 21:00
В Швеции темнокожий игрок получил бан за расистское оскорбление. Он назвал соперника «белым мальчиком»
#Швеция
26 сентября 2020, 17:12
Матчи России в Калининграде – скука. Один гол ничего не меняет
#Россия
09 сентября 2019, 23:50
Секрет Златана − единоборства. В детстве они спасали от мрака вокруг, затем − дали тело и те самые голы
#Златан Ибрагимович
30 августа 2019, 13:00
# новости спорта
Ибрагимович попал в сборную Швеции впервые с 2016 года
16 марта, 15:33
Ибрагимович – футболист года в Швеции. Уже в 12-й раз
25 ноября 2020, 12:32
Сборная России в 2020 году: шесть матчей без побед, 14 пропущенных голов
19 ноября 2020, 00:45
Соболев отметился голом в дебютном матче за сборную России
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08 октября 2020, 21:12
1
Россия забила Швеции впервые за три матча. Но все равно проиграла
1
08 октября 2020, 21:05
1
Мостовой дебютировал в составе сборной России
08 октября 2020, 18:50
Контрольный матч Швеции и России состоится в Москве
23 сентября 2020, 13:10
Гризманн в сборной не забил третий пенальти подряд
06 сентября 2020, 00:03