Матчи России в Калининграде – скука. Один гол ничего не меняет

Россия минимально обыграла Казахстан в матче отбора на Евро-2020. Единственный гол на 89-й минуте забил Марио Фернандес.

Слабая атакующая игра в матче с Казахстаном – аномалия . Если брать только официальные матчи с начала 2018 года, то рисуется необычная статистика. Сборная России завершала без голов только три матча. Впервые это было в самарской игре с Уругваем на чемпионате мира (0:3). Потом ни разу за два матча не забили Швеции в Лиге наций. Все шло к этому и в игре с Казахстаном.

Необычное пересечение: домашняя встреча против Швеции тоже проходила в Калининграде и завершилась ничьей со счетом 0:0. В том матче сборная России перебила соперника (12:9), больше владела мячом (58% – 42%), чаще и точнее пасовала. Шведы выстояли, а в гостевом матче сборная России проиграла им со счетом 0:2. Они потом выиграли группу в Лиге наций.