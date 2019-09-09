Матчи России в Калининграде – скука. Один гол ничего не меняет
Россия минимально обыграла Казахстан в матче отбора на Евро-2020. Единственный гол на 89-й минуте забил Марио Фернандес.
Слабая атакующая игра в матче с Казахстаном – аномалия. Если брать только официальные матчи с начала 2018 года, то рисуется необычная статистика. Сборная России завершала без голов только три матча. Впервые это было в самарской игре с Уругваем на чемпионате мира (0:3). Потом ни разу за два матча не забили Швеции в Лиге наций. Все шло к этому и в игре с Казахстаном.
Необычное пересечение: домашняя встреча против Швеции тоже проходила в Калининграде и завершилась ничьей со счетом 0:0. В том матче сборная России перебила соперника (12:9), больше владела мячом (58% – 42%), чаще и точнее пасовала. Шведы выстояли, а в гостевом матче сборная России проиграла им со счетом 0:2. Они потом выиграли группу в Лиге наций.
Вот статистика новой игры в Калининграде. Глобально все цифры тоже в пользу сборной России. Казахстан надеялся только на защиту.
- Удары: 24 – 4
- Владение мячом: 62% – 38%
- Количество передач: 625 – 418
Вот еще факты для усиления эффекта от слабого результата игры с Казахстаном:
- За первые пять туров сборная России забила 17 голов. Это считалось лучшим результатом среди всех команд в отборе на Евро-2020. Теперь лидерство уже под сомнением.
- С Казахстаном россияне играли всего четыре раза. Результаты: 6:0, 0:0, 4:0, 1:0. Либо получается разгром, либо Казахстан цепляется. Единственная ничья была в 2015-м в товарищеском матче.
- Сборная России очень много била, но вообще не попадала в створ. За всю игру набралось только три точных удара. Не считая момента с голом Фернандеса, другая опасность получилась только от Жиркова. Он попал во вратаря.