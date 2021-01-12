Боец Монсон – беспартийный коммунист. Отверг КПРФ, стал депутатом и верит: «Социализм без свободы – диктатура»

Монсон считает, что «коммунизм – путь в будущее». Он сделал тату с Лениным, но разочаровался в КПРФ

Джефф Монсон – анархо-коммунист: «Да, я социалист, я очень красный». Он выходил на бои под гимн СССР, видит в коммунизме будущее и ценит Ленина: «Его нет с нами, но дух Ленина будет жить с нами. Коммунизм – это путь в будущее, путь человечества. Это путь, который учит, что нам нужно заботиться друг о друге, бороться друг за друга, за основы общества, за права человека, за достойное образование. Надо работать вместе, чтобы выжить».

Этот интерес идет с колледжа. Монсон читал «Капитал» Карла Маркса и слушал лекции профессора из Индии, который рассказывал о мировом неравенстве. «Я стал много читать, в том числе и о России, о ее социалистической модели, – вспоминал Монсон. – Но я прекрасно понимаю, что СССР – это был вообще не коммунизм. Людям не становилось лучше от того, что под видом коммунизма возник культ».

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В США Монсон отхватывал аресты за граффити на Капитолии, когда протестовал против войны в Ираке. Еще – критиковал капитализм и сравнивал его с вирусом: «Америка, самая большая капиталистическая страна в мире, больше всех боится коммунизма и делает все возможное, чтобы скрыть истинную правду – правду свободы и равенства для всех граждан! Американские СМИ, а также политики делают все возможное, чтобы убедить людей в том, что капитализм – единственное правильное решение для нации».