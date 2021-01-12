Боец Монсон – беспартийный коммунист. Отверг КПРФ, стал депутатом и верит: «Социализм без свободы – диктатура»
Монсон считает, что «коммунизм – путь в будущее». Он сделал тату с Лениным, но разочаровался в КПРФ
Джефф Монсон – анархо-коммунист: «Да, я социалист, я очень красный». Он выходил на бои под гимн СССР, видит в коммунизме будущее и ценит Ленина: «Его нет с нами, но дух Ленина будет жить с нами. Коммунизм – это путь в будущее, путь человечества. Это путь, который учит, что нам нужно заботиться друг о друге, бороться друг за друга, за основы общества, за права человека, за достойное образование. Надо работать вместе, чтобы выжить».
Этот интерес идет с колледжа. Монсон читал «Капитал» Карла Маркса и слушал лекции профессора из Индии, который рассказывал о мировом неравенстве. «Я стал много читать, в том числе и о России, о ее социалистической модели, – вспоминал Монсон. – Но я прекрасно понимаю, что СССР – это был вообще не коммунизм. Людям не становилось лучше от того, что под видом коммунизма возник культ».
Сын Сталина − зеркало режима. Стал генералом в 25 лет, делал спортимперию из денег и власти, умер в ссылке от алкоголизма
В США Монсон отхватывал аресты за граффити на Капитолии, когда протестовал против войны в Ираке. Еще – критиковал капитализм и сравнивал его с вирусом: «Америка, самая большая капиталистическая страна в мире, больше всех боится коммунизма и делает все возможное, чтобы скрыть истинную правду – правду свободы и равенства для всех граждан! Американские СМИ, а также политики делают все возможное, чтобы убедить людей в том, что капитализм – единственное правильное решение для нации».
После получения русского паспорта в 2018 году Монсон планировал вступить в партию КПРФ, но критиковался депутатами за незнание языка и понятия комсомол, хотя несколько раз встречался с лидером Геннадием Зюгановым. С ним и другими коммунистами в 2016 году Монсон в футболке с надписью «СССР» в день рождения Ленина прошелся от памятника Жукову до мавзолея, где возложил цветы.
Монсон не получил партийный билет, а потом разочаровался в КПРФ. Потому что нет идейности:
• «КПРФ предлагали мне принять участие в их деятельности, но проблема была в том, что это касалось выборов и подготовки к ним. Я не почувствовал, что они планируют реализовывать социальные проекты и программы, как это делали коммунисты»;
• «Была идея открыть в стране бесплатные школы, давать мастер-классы. Товарищи коммунисты обещали мне найти спонсоров, а вместо этого водили на званые вечера, где рекой лилось вино и было много сыра»;
• «Я был на собрании коммунистов. Это был официальный прием, на котором ходили аристократы. И я задумался: «Ребята, вы серьезно коммунисты?»
Старшие дети Монсона поддерживают его взгляды. Больше всех одобряет дочь: «Остальная часть семьи отчасти со мной согласна. Ну, у них и выбора нет, потому что я говорю об этом постоянно. Все время им объясняю, что представляет из себя настоящий коммунизм».
У Монсона есть несколько тату, связанных с Россией и коммунизмом – серп и молот на левой голени; красно-черная звезда на груди, которая символизирует анархо-коммунизм; слова «свобода» и «солидарность» на русском языке. И изображение Ленина:
«Я согласен далеко не со всем, что он делал. Я не идеализирую его. Он верил в социализм так сильно, что хотел видеть его на свой лад. Он не делал это из-за денег – он делал это, потому что думал: так будет лучше для людей. Я не согласен с тем, чтобы силой поворачивать людей в свои идеи. Я верю в социализм. Но не верю в то, чтобы убеждать в этом людей силой. Социализм без свободы – это диктатура».
Монсон называл Октябрьскую революцию 1917 года великим событием и лучшим, что случалось с Россией. Тут – отказался от американского гражданства и обещает выучить русский язык.
«Русским чувствую себя всю жизнь»
Первый бой в России Монсон провел в 2011 году, когда проиграл Федору Емельяненко. После этого еще 20 раз дрался в российских городах – есть даже Балаково и Колпино. В 2016 году в Невинномысске состоялся последний бой, в котором Монсон победил Шеннона Ритча. Теперь официально завершил карьеру.
У Емельяненко есть третий брат. Он тоже был бойцом, но бросил
В декабре 2015 года Монсон вышел против Дональда Нджатахи под русским флагом, но получил паспорт из рук губернатора Московской области Андрея Воробьева только летом-2018. «Если бы я пришел как суперзвезда, как Рой Джонс или Жерар Депардье, все бы прошло быстро. Но я решил пройти через все стадии, поэтому процесс был достаточно трудоемким», – объяснял Монсон.
Монсон критиковал Депардье, что тот получил паспорт не из-за любви к России, а для обхода налогов. Себя ощущает русским:
• «Мне очень нравятся русские люди! Иногда мне кажется, что это не я выбрал Россию, а она выбрала меня. Мы нашли общий язык со страной»;
• «Каждый раз, когда я приезжал в Россию, я понимал, как мне здесь хорошо. О России привыкли думать: холодно, люди пьют водку, люди грубые и невоспитанные. Я думал примерно так же.
Но чем больше времени я проводил здесь, тем лучше я понимал: снаружи люди тяжелые, да, но внутри – очень теплые, очень приятные, очень добрые. В такси люди не брали с меня денег – как бы я ни протестовал. В какой-то момент стало тяжело что-то покупать – люди хотели отдавать мне просто так»;
• «Место, где ты родился, не делает тебя человеком. Вот я считаю, что моя родина и мой дом – Россия. За 20 лет карьеры много где был, но нигде не чувствовал себя дома. Я начал ощущать себя россиянином семь лет назад, когда приехал в вашу, а теперь уже нашу страну, погулял по Красной площади, посетил Петербург, слетал на Байкал»;
• «Русским чувствую себя всю жизнь, очень рад, что это, наконец, стало правдой».
Монсон стал депутатом Красногорска от «Единой России» и хочет в Госдуму
Монсон – муниципальный депутат в Красногорске, куда в 2018 году избрался от «Единой России», а не КПРФ. Все из-за расхождений с коммунистами: «Я независимый кандидат и остаюсь независимым депутатом. Когда я три года назад приехал в Россию, активно работал с коммунистической партией и у меня была идея открыть бесплатные школы в России.
На тот момент товарищи-коммунисты сказали, что помогут мне в этом, но вместо этого водили на званые вечера и давали сплошные пустые обещания. Я могу сказать с уверенностью, что в коммунистической партии не так уж много коммунистов, поэтому я дальше двигаюсь сам».
В его обязанности входят детские программы, поддержка многодетных семей и малоимущих и переработка мусора, в планах – проход в Госдуму. В Красногорске у Монсона есть школа боевых искусств, а через две недели после избрания он провел бой в октагоне в центре стадиона «Зоркий».
Монсон прошел в гордуму Красногорска от «Единой России», но не состоит в партии. Говорит, что не поддерживает их взгляды: «Я не поддерживаю «Единую Россию». Да, меня выбрали по их списку, но я независимый депутат. Я не разделяю политические взгляды Путина. И все. Я верю, что он желает России лучшего, но делает это не тем путем, которым бы сделал я».