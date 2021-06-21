Горан Пандев
Евро-2020
Нидерланды
Северная Македония
Пандев завершил карьеру в сборной Северной Македонии. К 37 годам он провел в ней 122 матча
вчера, 20:35
Северная Македония проигрывает Голландии в матче третьего тура Евро-2020 группы С.
Для капитана македонцев Горана Пандева эта игра стала последней в сборной. За нее он провел 122 матча.
Пандев покинул поле на 69-й минуте. Команда устроила ему прощальный коридор.
- Пандеву – 37 лет (27 июля будет 38). Он играет за Северную Македонию с 2001 года.
- Перед началом матча голландцы подарили ему специальную футболку.
- Северная Македония впервые в истории вышла на Евро. Она попала туда после гола Пандева в стыковых матчах с Грузией.
На Евро-2020 Пандев забил первый гол команды на турнире. Это случилось в матче с Австрией.
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