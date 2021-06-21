Горан Пандев
Евро-2020
Нидерланды
Северная Македония
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#Горан Пандев #Евро-2020 #Нидерланды #Северная Македония

Пандев завершил карьеру в сборной Северной Македонии. К 37 годам он провел в ней 122 матча

вчера, 20:35
Матч завершен
Северная Македония
0:3
Матч завершен
Нидерланды
Депай 24
Вейналдум 51
Вейналдум 58

Северная Македония проигрывает Голландии в матче третьего тура Евро-2020 группы С.

Для капитана македонцев Горана Пандева эта игра стала последней в сборной. За нее он провел 122 матча.

Пандев покинул поле на 69-й минуте. Команда устроила ему прощальный коридор.

  • Пандеву – 37 лет (27 июля будет 38). Он играет за Северную Македонию с 2001 года.
  • Перед началом матча голландцы подарили ему специальную футболку.
  • Северная Македония впервые в истории вышла на Евро. Она попала туда после гола Пандева в стыковых матчах с Грузией.

На Евро-2020 Пандев забил первый гол команды на турнире. Это случилось в матче с Австрией.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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