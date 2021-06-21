Пандев завершил карьеру в сборной Северной Македонии. К 37 годам он провел в ней 122 матча

Северная Македония проигрывает Голландии в матче третьего тура Евро-2020 группы С.

Для капитана македонцев Горана Пандева эта игра стала последней в сборной. За нее он провел 122 матча.

Пандев покинул поле на 69-й минуте. Команда устроила ему прощальный коридор.