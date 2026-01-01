Горан Пандев

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Легенда Македонии Пандев ушел навсегда – и как душевно! Соперники подарили футболку, а свои устроили живой коридор прямо посреди матча
#Горан Пандев
Мы все ждали этот гол. Дед Пандев: 37 лет, воюет с чиновниками – и впервые привез свою маленькую Македонию на турнир
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#Горан Пандев
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Македония показала странную форму для Евро – вообще без цветов флага. Злятся и фанаты, и капитан Пандев. Сборная вернет старую форму
#Северная Македония
Пандев и Македония: открыл академию, ругался с фанатами, уходил, а вернулся с самым важным голом
#Горан Пандев
Македония впервые на Евро. Там все еще Пандев и стадион имени погибшего певца
#Грузия