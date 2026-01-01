Горан Пандев

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Футбол
«Дженоа» продлила контракт с 38-летним Пандевым. Это один из самых возрастных игроков Серии А
#Горан Пандев
Футбол
Пандев завершил карьеру в сборной Северной Македонии. К 37 годам он провел в ней 122 матча
#Горан Пандев
Футбол
Пандев забил на Евро-2020 в 37 лет. Это второй самый возрастной автор гола
#Горан Пандев
Футбол
Иммобиле забил первый гол «Лацио» в Лиге чемпионов за 13 лет
#Чиро Иммобиле