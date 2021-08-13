Горан Пандев
Серия А
Дженоа
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#Горан Пандев #Серия А #Дженоа

«Дженоа» продлила контракт с 38-летним Пандевым. Это один из самых возрастных игроков Серии А

2 часа назад

Горан Пандев

сайт «Дженоа»

Горан Пандев останется в «Дженоа» еще минимум на один сезон. Клуб продлил с ним контракт до июня 2022 года.

  • Пандеву 38 лет, это один из самых возрастных игроков Серии А. В прошлом сезоне он был 13-м по возрасту в лиге. 
  • В новом сезоне часть игроков из списка уже точно не сыграет в лиге из-за ухода в другие чемпионаты. Среди них Джанлуиджи Буффон (43 года) и Бруну Алвеш (39 лет)
  • Пока самым возрастным остается вратарь «Сассуоло» Джналука Пеголо (40).

Пандев практически всю профессиональную карьеру провел в Италии. Среди его клубов был «Интер», с которым он побеждал в чемпионате, Кубке и Лиге чемпионов, а также «Лацио», с которым он брал Кубок Италии.

В «Дженоа» он играет с 2015 года. За это время он сыграл в 165 матчах, забил 32 гола и отдал 11 ассистов.

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Источник:
сайт «Дженоа»
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