Горан Пандев
Серия А
Дженоа
«Дженоа» продлила контракт с 38-летним Пандевым. Это один из самых возрастных игроков Серии А
2 часа назад
Горан Пандев останется в «Дженоа» еще минимум на один сезон. Клуб продлил с ним контракт до июня 2022 года.
- Пандеву 38 лет, это один из самых возрастных игроков Серии А. В прошлом сезоне он был 13-м по возрасту в лиге.
- В новом сезоне часть игроков из списка уже точно не сыграет в лиге из-за ухода в другие чемпионаты. Среди них Джанлуиджи Буффон (43 года) и Бруну Алвеш (39 лет)
- Пока самым возрастным остается вратарь «Сассуоло» Джналука Пеголо (40).
Пандев практически всю профессиональную карьеру провел в Италии. Среди его клубов был «Интер», с которым он побеждал в чемпионате, Кубке и Лиге чемпионов, а также «Лацио», с которым он брал Кубок Италии.
В «Дженоа» он играет с 2015 года. За это время он сыграл в 165 матчах, забил 32 гола и отдал 11 ассистов.
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