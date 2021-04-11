Мокрый матч «Реала» и «Барселоны». Месси даже поменял футболку, но новая сразу промокла

«Реал» обыграл «Барселону» со счетом 2:1. Матч проходил в сложных погодных условиях. Лионель Месси во втором тайме поменял футболку. Она промокла еще в момент, когда он переодевался (фанаты затроллили). Куман давал послематчевое интервью под огромным зонтиком, а во время игры старался лишний раз не выходить. Потому что на поле было так: