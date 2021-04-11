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Мокрый матч «Реала» и «Барселоны». Месси даже поменял футболку, но новая сразу промокла
6 часов назад
«Реал» обыграл «Барселону» со счетом 2:1. Матч проходил в сложных погодных условиях. Лионель Месси во втором тайме поменял футболку. Она промокла еще в момент, когда он переодевался (фанаты затроллили). Куман давал послематчевое интервью под огромным зонтиком, а во время игры старался лишний раз не выходить. Потому что на поле было так:
И даже так:
И так:
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