«Реал» победил «Барселону» и вышел на первое место в таблице Примеры

«Реал» выиграл у «Барселоны» со счетом 2:1. Для него это уже третья подряд победа в играх с «Барселоной». «Барса» не выигрывает у «Реала» с марта 2019 года.

Тони Кроос впервые отметился голом в матчах против «Барселоны». За «Барселону» в этой игре забил Оскар Мингеса. Он уже имел гол в сезоне Примеры.

Лукас Васкес травмировался в первом тайме. В моменте с первым голом он сделал результативную передачу.

Новый расклад в таблице: