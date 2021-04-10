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#Примера #Футбол #Реал #Барселона

«Реал» победил «Барселону» и вышел на первое место в таблице Примеры

вчера, 23:51

«Реал» выиграл у «Барселоны» со счетом 2:1. Для него это уже третья подряд победа в играх с «Барселоной». «Барса» не выигрывает у «Реала» с марта 2019 года.

Тони Кроос впервые отметился голом в матчах против «Барселоны». За «Барселону» в этой игре забил Оскар Мингеса. Он уже имел гол в сезоне Примеры.

Лукас Васкес травмировался в первом тайме. В моменте с первым голом он сделал результативную передачу.

Новый расклад в таблице:

  1. «Реал» – 66 очков
  2. «Атлетико» – 66 очков (матч в запасе)
  3. «Барселона» – 65 очков
Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 13
Кроос 28
2:1
Матч завершен
Барселона
Барселона
Мингеса 60
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