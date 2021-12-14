Пьер-Эмерик Обамеянг

Лента
Материалы
Новости
Футбол
«Барселона» объявила о переходе Обамеянга
#Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
Обамеянг не играет за сборную Габона из-за проблем с сердцем после коронавируса
#Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
«Арсенал» лишил Обамеянга капитанской повязки из-за нарушения дисциплины и не внес в заявку на матч против «Вест Хэма»
#Пьер-Эмерик Обамеянг
1
Футбол
Варди – лучший бомбардир сезона АПЛ
#АПЛ
Футбол
В матче против «Кристал Пэлас» Обамеянг забил и удалился. До этого такое происходило с Артетой
#Пьер-Эмерик Обамеянг