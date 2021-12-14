Пьер-Эмерик Обамеянг
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#Пьер-Эмерик Обамеянг #АПЛ #Арсенал

«Арсенал» лишил Обамеянга капитанской повязки из-за нарушения дисциплины и не внес в заявку на матч против «Вест Хэма»

3 часа назад

ZUMAPRESS / Global Look Press

«Арсенал» сыграет против «Вест Хэма» в матче 17-го тура АПЛ. Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг потерял статус капитана и пропустит игру по решению тренерского штаба.

Объяснение «Арсенала»: «Мы ожидаем, что все наши игроки (особенно наш капитан) будут работать по правилам и стандартам, которые мы все установили и согласовали. Мы полностью сосредоточены на завтрашнем матче».

Из-за этого Обамеянг не играл в матче против «Саутгемптона». Главный тренер Микель Артета сказал: «Думаю, что мы были максимально последовательны в том, что у нас есть определенные условия в команде, которые мы определили для себя и которые не обсуждаются. Поэтому он сегодня не играет. Это непростая ситуация, и мы не хотим, чтобы в ней оказывался капитан нашего клуба».

The Athletic пишет, что Обамеянг нарушил договоренность с «Арсеналом». Клуб разрешил ему отправиться во Францию к маме, чтобы привезти ее в Англию. Главное условие – возвращение в команду к ночи того же дня, но Обамеянг нарушил его и прилетел утром следующего дня.

В этом сезоне Обамеянг провел в АПЛ 14 матчей, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Арсенал
Лондон
-:-
Вест Хэм
Лондон
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Арсенала»
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