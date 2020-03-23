Спасите Обамеянга. Он суперфорвард – но никто не замечает
Просто для сравнения: возьмем нападающих, которые считаются топ-форвардами. Сколько они забили в последних десяти сезонах в чемпионатах:
- Левандовски – 219
- Суарес – 207
- Кавани – 190
- Обамеянг – 182
- Агуэро – 180
- Игуаин – 165
Вывод: Обамеянг забивает на уровне топ-форвардов планеты, не играя в лучших командах.
Теперь сравнение по титулам. У Игуаина 13 клубных трофеев, Агуэро – 15, Левандовски – 17, Суарес – 17, Кавани – 22. У Обамеянга жалких четыре (кубок во Франции, Кубок и два Суперкубка в Германии).
Почему все так несправедливо?
Три причины. Первая: Обамеянг раскрылся только в 22 года – немного поздно для современного футбола. Вторая: стал разрывать только в 26 лет (тот самый сезон с 25 голами за «Боруссию»). Главная: в 28 лет, на пике, не сделал карьерно-лестничный шаг и перешел в «Арсенал».
Причины, почему Обамеянг выбрал «Арсенал», уже не так важны, но ладно, коротко: не уходил (или не отпускали) в нужный момент; уехал из «Боруссии», когда был не особо нужен топ-клубам. Неудачное стечение обстоятельств.
И пришел в «Арсенал», который а) уже больше десяти лет не входит в список топ-клубов б) в особенно неудачный период (с Эмери).
При этом Обамеянг стал еще лучше: научился играть вне штрафной, стал более тактически подкованным и держит высокий уровень результативности (лучший бомбардир АПЛ, лучшая статистика голов за матч в истории «Арсенала»).
И главное – Обамеянг выкладывается, прогрессирует и не капризничает, на пике играя в команде, которая ничего не выигрывает и не близка к этому. Из-за конфликта в «Боруссии» ему приписывают репутацию скандалиста и эгоиста, но это преувеличение. Он несколько раз отказывался от жирных контрактов из Катара и Китая, а сейчас примерно ведет себя в «Арсенале».
Ему просто не хватает топ-команды и трофеев
Подтверждающие мнения:
• Иан Райт (бывший футболист, сейчас эксперт на ТВ): «Обамеянг заслуживает играть за команду, которая борется за победу в АПЛ и ЛЧ. Он тихо ведет себя на поле, но он лидер в плане забивания голов. Если забрать его голы, то у «Арсенала» будет куча неприятностей. Он бомбардир мирового класса».
• Гари Невилл: «Обамеянг забивает на уровне Агуэро, Салаха, Варди, Кейна, но большинство людей почему-то не ставят его в один ряд с ними».
• Ляказетт: «Люди порой не замечают уникальность Обамеянга и его работу для команды. Он гораздо больше, чем просто хороший нападающий и бомбардир. Он много работает в обороне, отвлекает внимание на себя и освобождает пространство для меня или Нкетия. Наверное, чтобы его наконец оценили по достоинству, «Арсеналу» нужно начать выигрывать трофеи».
• Артета: «Согласен ли я, что Обамеянга порой не рассматривают игроком топ-уровня? Конечно, игроки из клубов, которые постоянно побеждают, заметнее. Думаю, если бы он стал лучшим бомбардиром лиги и выиграл бы лигу, тогда его определенно признали лучшим игроком лиги».
В сентябре 2019-го Обамеянг сам говорил, что пришло время выигрывать трофеи: «У меня есть ощущение, что мы можем кое-что изменить в этом клубе, и мы постараемся это сделать. Теперь пришло время выигрывать трофеи. Мы хотим играть на высочайшем уровне и брать трофеи. Это то, о чем мы разговариваем в команде».
В марте, спустя полгода, его позиция чуть поменялась: «Конечно, трофеи могут помочь, но мы видели много замечательных игроков, которые их не выигрывали, но мы все равно уважаем их за их мастерство. Тебе не нужны трофеи, но если ты выигрываешь их, так лучше».
Очень точно. Трофеи не всегда отображают уровень игрока. Но подтверждается уровень именно трофеями.
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Сейчас ситуация такая: летом 2021-го у Обамеянга заканчивается контракт с «Арсеналом». В прессе уже много информации, что игрок хочет уйти этим летом. Есть информация о «Барселоне» (в Каталонии живут члены его семьи).
Этим летом Обамеянгу исполняется 31 год. Для нападающего это возраст, говорящий о скором спаде. Кажется, пора переходить в клуб мирового класса и доказывать, что рядом с его фамилией должна быть приставка топ. Времени на это остается очень мало.