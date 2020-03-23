Спасите Обамеянга. Он суперфорвард – но никто не замечает

Теперь сравнение по титулам. У Игуаина 13 клубных трофеев, Агуэро – 15, Левандовски – 17, Суарес – 17, Кавани – 22. У Обамеянга жалких четыре (кубок во Франции, Кубок и два Суперкубка в Германии).

Почему все так несправедливо?

Три причины. Первая: Обамеянг раскрылся только в 22 года – немного поздно для современного футбола. Вторая: стал разрывать только в 26 лет (тот самый сезон с 25 голами за «Боруссию»). Главная: в 28 лет, на пике, не сделал карьерно-лестничный шаг и перешел в «Арсенал».

Причины, почему Обамеянг выбрал «Арсенал», уже не так важны, но ладно, коротко: не уходил (или не отпускали) в нужный момент; уехал из «Боруссии», когда был не особо нужен топ-клубам. Неудачное стечение обстоятельств.

И пришел в «Арсенал», который а) уже больше десяти лет не входит в список топ-клубов б) в особенно неудачный период (с Эмери).

При этом Обамеянг стал еще лучше: научился играть вне штрафной, стал более тактически подкованным и держит высокий уровень результативности (лучший бомбардир АПЛ, лучшая статистика голов за матч в истории «Арсенала»).

И главное – Обамеянг выкладывается, прогрессирует и не капризничает, на пике играя в команде, которая ничего не выигрывает и не близка к этому. Из-за конфликта в «Боруссии» ему приписывают репутацию скандалиста и эгоиста, но это преувеличение. Он несколько раз отказывался от жирных контрактов из Катара и Китая, а сейчас примерно ведет себя в «Арсенале».