Пьер-Эмерик Обамеянг
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Барселона
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#Пьер-Эмерик Обамеянг #Примера #Барселона

«Барселона» объявила о переходе Обамеянга

02 февраля, 14:20

Пьер-Эмерик Обамеянг в «Арсенале»:

Сейчас он переходит в «Барселону». Фактически он начал тренировки с новым клубом 1 февраля, но «Барса» объявила о его трансфере лишь 2 февраля.

Обамеянг подписал контракт до 2025 года, у сторон есть возможность расторгнуть соглашение в июне 2023-го. Отступные составляют 100 млн евро.

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Источник:
официальный сайт «Барселоны»
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