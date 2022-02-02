Пьер-Эмерик Обамеянг
Примера
Барселона
«Барселона» объявила о переходе Обамеянга
02 февраля, 14:20
Пьер-Эмерик Обамеянг в «Арсенале»:
- 163 матча;
- 92 гола;
- 21 ассист;
- Победа в Кубке Англии-2019/20 и Суперкубке Англии-2020.
Сейчас он переходит в «Барселону». Фактически он начал тренировки с новым клубом 1 февраля, но «Барса» объявила о его трансфере лишь 2 февраля.
Обамеянг подписал контракт до 2025 года, у сторон есть возможность расторгнуть соглашение в июне 2023-го. Отступные составляют 100 млн евро.
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