«Барселона» объявила о переходе Обамеянга

Пьер-Эмерик Обамеянг в «Арсенале»:

163 матча;

92 гола;

21 ассист;

Победа в Кубке Англии-2019/20 и Суперкубке Англии-2020.

Сейчас он переходит в «Барселону». Фактически он начал тренировки с новым клубом 1 февраля, но «Барса» объявила о его трансфере лишь 2 февраля.