Пьер-Эмерик Обамеянг

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Нелепый промах Обамеянга. Как он не забил с метра?!
#Пьер-Эмерик Обамеянг
Главное про FIFA 21. Сколько стоит? Что нового? Почему ее (опять) ругают футболисты?
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#киберспорт
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Обамеянг пристегнул ремнем безопасности трофей Суперкубка Англии, чтобы точно его не уронить
#Пьер-Эмерик Обамеянг
РПЛ дала приз бомбардира и Дзюбе, и Азмуну – мимо регламента. Прядкин объясняет: так у АПЛ, а регламент потом перепишем
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#РПЛ
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Ох, еще один клуб уронил кубок. Но «Арсеналу» повезло: просто отлетела съемная подставка
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#Арсенал
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Гвардиола – самый грустный персонаж матча «Сити» и «Арсенала». Как же он нервничал
#Хосеп Гвардиола
Звезд АПЛ спасают большие дворы. У них там целые спортзалы и поля
#АПЛ
Спасите Обамеянга. Он суперфорвард – но никто не замечает
#Пьер-Эмерик Обамеянг
Гол Обамеянга через себя в падении не спас «Арсенал» от вылета. Теперь эту красоту никто не вспомнит
#Лига Европы
Холанд скопировал дебют Обамеянга – вкатил хет-трик в первом матче за «Боруссию»
#Эрлинг Холанд