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Пьер-Эмерик Обамеянг
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Пьер-Эмерик Обамеянг
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Лента
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Новости
Нелепый промах Обамеянга. Как он не забил с метра?!
#Пьер-Эмерик Обамеянг
27 ноября 2021, 17:28
Главное про FIFA 21. Сколько стоит? Что нового? Почему ее (опять) ругают футболисты?
2
#киберспорт
11 сентября 2020, 23:00
2
Обамеянг пристегнул ремнем безопасности трофей Суперкубка Англии, чтобы точно его не уронить
#Пьер-Эмерик Обамеянг
30 августа 2020, 12:20
РПЛ дала приз бомбардира и Дзюбе, и Азмуну – мимо регламента. Прядкин объясняет: так у АПЛ, а регламент потом перепишем
3
#РПЛ
04 августа 2020, 13:20
3
Ох, еще один клуб уронил кубок. Но «Арсеналу» повезло: просто отлетела съемная подставка
1
#Арсенал
01 августа 2020, 22:06
1
Гвардиола – самый грустный персонаж матча «Сити» и «Арсенала». Как же он нервничал
#Хосеп Гвардиола
19 июля 2020, 02:06
Звезд АПЛ спасают большие дворы. У них там целые спортзалы и поля
#АПЛ
29 апреля 2020, 19:52
Спасите Обамеянга. Он суперфорвард – но никто не замечает
#Пьер-Эмерик Обамеянг
23 марта 2020, 20:05
Гол Обамеянга через себя в падении не спас «Арсенал» от вылета. Теперь эту красоту никто не вспомнит
#Лига Европы
28 февраля 2020, 02:47
Холанд скопировал дебют Обамеянга – вкатил хет-трик в первом матче за «Боруссию»
#Эрлинг Холанд
18 января 2020, 20:08