Обамеянг пристегнул ремнем безопасности трофей Суперкубка Англии, чтобы точно его не уронить

«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в серии пенальти и выиграл Суперкубок Англии. Пьер-Эмерик Обамеянг снова поднимал трофей «Арсенала» и нес его к команде. С Кубком Англии получилось неудачно – тогда Обамеянг выронил сам кубок из рук. В тот момент от него откололась съемная чашка.

С трофеем Суперкубка Англии Обамеянг действовал осторожнее. «Какое напряжение», – так он посмеялся над собой в момент, когда нес награду к команде. «Арсенал» тоже прокомментировал процесс: «Этот не уронил».