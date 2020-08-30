Обамеянг пристегнул ремнем безопасности трофей Суперкубка Англии, чтобы точно его не уронить
«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в серии пенальти и выиграл Суперкубок Англии. Пьер-Эмерик Обамеянг снова поднимал трофей «Арсенала» и нес его к команде. С Кубком Англии получилось неудачно – тогда Обамеянг выронил сам кубок из рук. В тот момент от него откололась съемная чашка.
С трофеем Суперкубка Англии Обамеянг действовал осторожнее. «Какое напряжение», – так он посмеялся над собой в момент, когда нес награду к команде. «Арсенал» тоже прокомментировал процесс: «Этот не уронил».
Когда «Арсенал» уезжал со стадиона, Обамеянг вез трофей рядом с собой. Он пристегнул его ремнем безопасности для лишней перестраховки. «Арсенал» скачал это видео из инстаграма Обамеянга и выложил в твиттер. У самого Обамеянга оно уже недоступно.
Для Обамеянга хорошо складываются финалы кубковых турниров с «Арсеналом». В финале Кубка Англии против «Челси» у него был победный дубль. Обамеянг забил единственный гол «Арсенала» в основное время Суперкубка Англии. Позже он реализовал последний пенальти в послематчевой серии.