Пьер-Эмерик Обамеянг
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#Пьер-Эмерик Обамеянг #Футбол #Арсенал #Суперкубок Англии

Обамеянг пристегнул ремнем безопасности трофей Суперкубка Англии, чтобы точно его не уронить

30 августа, 12:20
Александр Плеханов

ФК «Арсенал»

«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в серии пенальти и выиграл Суперкубок Англии. Пьер-Эмерик Обамеянг снова поднимал трофей «Арсенала» и нес его к команде. С Кубком Англии получилось неудачно – тогда Обамеянг выронил сам кубок из рук. В тот момент от него откололась съемная чашка.

С трофеем Суперкубка Англии Обамеянг действовал осторожнее. «Какое напряжение», – так он посмеялся над собой в момент, когда нес награду к команде. «Арсенал» тоже прокомментировал процесс: «Этот не уронил».

Когда «Арсенал» уезжал со стадиона, Обамеянг вез трофей рядом с собой. Он пристегнул его ремнем безопасности для лишней перестраховки. «Арсенал» скачал это видео из инстаграма Обамеянга и выложил в твиттер.  У самого Обамеянга оно уже недоступно.

Для Обамеянга хорошо складываются финалы кубковых турниров с «Арсеналом». В финале Кубка Англии против «Челси» у него был победный дубль. Обамеянг забил единственный гол «Арсенала» в основное время Суперкубка Англии. Позже он реализовал последний пенальти в послематчевой серии.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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