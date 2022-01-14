Обамеянг не играет за сборную Габона из-за проблем с сердцем после коронавируса

Во втором туре Кубка Африки встречаются команды Габона и Ганы. Лидер сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг не играет в матче.

Федерация футбола Габона Пьер-Эмерик Обамеянг, Марио Лемина и Аксель Мейе не играют по решению Конфедерации африканского футбола (КАФ). У игроков выявлены проблемы с сердцем после перенесенного коронавируса.

Коронавирус у Обамеянга был обнаружен после прилета в Африку.