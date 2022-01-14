Пьер-Эмерик Обамеянг
Кубок Африки
Габон
Обамеянг не играет за сборную Габона из-за проблем с сердцем после коронавируса
вчера, 22:46
Во втором туре Кубка Африки встречаются команды Габона и Ганы. Лидер сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг не играет в матче.
Федерация футбола Габона Пьер-Эмерик Обамеянг, Марио Лемина и Аксель Мейе не играют по решению Конфедерации африканского футбола (КАФ). У игроков выявлены проблемы с сердцем после перенесенного коронавируса.
Коронавирус у Обамеянга был обнаружен после прилета в Африку.
Габон в первом матче обыграл Коморские острова, единственный гол забил Бупендза.
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